Lynchet af baglandet: Ellemann til rabalder-møde i aften

Venstres hovedbestyrelse var ikke orienteret om Jakob Ellemann-Jensens beslutning om at droppe et krav om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens (S) rolle i minksagen for til gengæld - efter alt at dømme - at købe sig adgang til ministerbiler og -kontorer.

Og det valg kaster nu krasse reaktioner af sig i baglandet.

- Jeg er meget bekymret over beslutningen. Det var et tæt på essentielt krav for Venstre i valgkampen; ja egentlig siden minksagen begyndte, at vi skulle have undersøgt statsministeren rolle. Og det vil være forkert at sige, at Venstre har lagt fingre imellem i den sag, siger hovedbestyrelsesmedlem Anders G. Christensen (V) til Ekstra Bladet.

Venstrekritik af Ellemann: Vi svigter vores principper

Annonce:

Ekstraordinært møde

Ekstra Bladet erfarer fra en række kilder i hovedbestyrelsen, at der mandag aften er indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde samt forretningsudvalgsmøder, hvor beslutningen om mink-undersøgelsens aflivning for alvor vil være på tapetet.

- Det er en overordentlig stor kamel at sluge. Jeg får da sms'er og messenger-beskeder fra vælgerne om det. Og jeg kan være bekymret for, hvad det her får af betydning, selvom man siger, at 'mands minde' i politik er otte dage, siger Anders G. Christensen.

- Der er meget stor frustration i øjeblikket, siger Anders G. Christensen.

Kam til sit hår

Ekstra Bladet har talt med flere medlemmer af hovedbestyrelsen, som vil vente med at lufte deres kritik, til de i aften møder Ellemann face to face.

- Men jeg kan godt love, at hans i forvejen tilbagestrøgne hår bliver blæst endnu længere tilbage, når vi er færdige, som et medlem udtrykker det.

Over for andre medier har flere øvrige baglandsstemmer også luftet deres frustration:

Annonce:

- Jeg vil endda sige, at jeg skammer mig over, at vi i dag er ude og ikke bare gå på kompromis med de principper, Venstre har stået på mål for i flere år, men helt forlade dem, siger Emil Pedersen, som er byrådsmedlem for Venstre i Esbjerg Kommune, til TV2.