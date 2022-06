Lyssky fonde og klubber: Her er partiernes hemmelige pengetanke

Der er millioner og atter millioner i dansk politik, men vælgerne har ringe vilkår for at gennemskue pengestrømmene. Her er de største pengetanke

Partierne boltrer sig i private donationer fra både virksomheder og lyssky fonde.

Og fordi Danmark har en særdeles hemmeligheds-venlig partistøttelovgivning, kan donorer gå undrer raderen med både beløb og den oprindelige afsender.

Så længe det blot fremgår af partiregnskab, hvis der er givet over 21.900 kroner, er det tilladt blot at bogføre den sidste afsender; uagtet at der kan være tale om en såkaldt pengeklub, der samler penge ind for donorer til partierne, som ønsker fuld diskretion om deres identitet.