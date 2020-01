Lyssky øst-firma bygger hos topchef i Skat

'Money in the hand': Øst-håndværkere uden registrering bor og arbejder i et sommerhus tilhørende Skatteministeriets departementschef, som nu opsiger kontrakt

To litauiske håndværkere - uden registrering - bygger i disse dage et anneks og en terrasse på et sommerhus, som tilhører Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner.

Prisen lyder på 172.500 kroner for annekset alene. Dertil kommer prisen på terrassen.

Håndværkerne, som Ekstra Bladet har talt med, arbejder på departementschefens sommerhus i Rørvig. Foto: Anthon Unger

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at mens Skat har styrket indsatsen mod sort arbejde og udenlandsk arbejdskraft, er der forhold hos skattechefen, som får fagforeningen 3F til at slå alarm.

- Det er mistænkeligt, hvad der foregår ved departementschefens sommerhus, siger Keld Jensen, konsulent i 3F.

Da Ekstra Bladet i sidste uge besøgte sommerhuset i Rørvig i Nordsjælland stod det klart, at de to håndværkere overnatter i sommerhuset, inden de tidligt om morgenen begynder arbejdet.

- Hvis man lader nogen bo i sit sommerhus, mens de laver en terrasse og tilbygning, så er der altså nogle alarmklokker, som skal ringe, påpeger Keld Jensen, som også selv har besøgt byggepladsen.

De to håndværkere sover om natten i sommerhuset. Foto: Anthon Unger

På helt basale spørgsmål om ansættelsesforhold og løn svarer håndværkerne undvigende og usammenhængende. Og efter et opkald til chefen meddeler det litauiske håndværkere, at de ikke længere kan arbejde i Danmark.

- Jeg ved godt, hvad dette besøg betyder, siger den ene af de litauiske håndværkere. En høj, ældre mand.

Ikke registreret

Håndværkere har dog oplyst overfor både Ekstra Bladet og 3F, at de arbejder for et litauisk firma ved navn ’UAB Lauvista’.

Midt i januar har håndværkerne - ifølge eget udsagn - været i gang i en uges tid. Alligevel er arbejdet på departementschefens sommerhus ikke registreret i det lovpligtige RUT-register for udenlandsk arbejdskraft.

- Udenlandske tjenesteydere skal være registreret i RUT-registret med de forskellige opgaver og adresser, når arbejdet går i gang, siger arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz, Faos, Københavns Universitet.

- Ellers kan Arbejdstilsynet, Skat og andre myndigheder ikke kontrollere, om alt er efter reglerne, fortæller han.

'Money in the hand'

Det litauiske firma UAB Lauvista lader ellers til at kende reglerne, da det har registreret arbejde på en anden nordsjællandsk adresse i 2020. Derfor undrer det fagforeningen, at det ikke er sket ved Jens Brøchners sommerhus.

- Vi ser ofte, at der kan være problemer med afregning af skat, når det drejer sig om udenlandske virksomheder, som ikke har rapporteret en specifik opgave til registret, som de skal, siger 3F-konsulenten.

- Det kan vi også godt frygte er gældende i denne sag, fortæller Keld Jensen.

Håndværkerne ved departementschefens sommerhus oplyser over for 3F, at de ikke har nogen ansættelseskontrakt.

- Vi spurgte dem også, hvor meget de får i løn, og det er de ikke helt klar over. Men de får noget løn i hånden. 'Money in the hand', sagde han, fortæller Keld Jensen fra 3F. 3F har nu anmeldt sagen ved departementschefens sommerhus til Arbejdstilsynet.

Kontrakt opsagt

Jens Brøchner er 'superærgerlig' og udtaler til Ekstra Bladet, at han har lavet kontrakt med et andet firma med navnet VK-Byg.

Departementschefen kan dog ikke leve med usikkerheden omkring byggeriet i hans sommerhus.

- For ikke at løbe ind i en situation i forhold til noget som helst har jeg opsagt kontrakten øjeblikkeligt, siger han til Ekstra Bladet.

3F har nu anmeldt sagen ved departementschefens sommerhus til Arbejdstilsynet. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra VK-Byg

Jens Brøchner forklarer sig over for Ekstra Bladets udsendte.





Håndværkere: Vi har mødt skattechef Husk nu at bede om dokumentation for korrekt registrering, når der er tale om udenlandsk arbejdskraft. Sådan lyder rådet på Skat.dk, hvis almindelige danskere vil ’undgå sort arbejde’. Departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchner, stillede dog hverken spørgsmål eller krav om dokumentation, da han mødte de to litauiske håndværkere i sommerhuset mellem jul og nytår. Det oplyser håndværkerne, da Ekstra Bladet besøgte dem ved sommerhuset, hvilket departementschefen bekræfter. - Han var her ved juletid, hvor han gik lidt rundt, men vi talte ikke rigtig med ham, fortæller den ene håndværker på engelsk. Dermed handler departementschefen stik imod, hvad arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz ville have gjort. - Jeg ville selv som privatperson sikrer mig, at der er overenskomstmæssig løn, og at de overholdt de forhold, som ligger i lovgivningen med blandt andet registrering, fortæller han.

Tråde til litauisk grusvej

Som beskæftigelsesminister rasede Mette Frederiksen (S) mod sammenblanding af ’fiktive’ danske firmaer med udenlandsk arbejdskraft.

På byggepladsen ved departementschefens sommerhus er der netop en dansk-litauisk firma-forvirring.

Mens de to håndværkere siger, at de arbejder for firmaet UAB Lauvista i Litauen, så bliver der til byggepladsen leveret materialer til det danske firma VK-Byg Aps med adresse på en villavej i Hellerup.

Det viser følgesedler på det leverede træ på grunden.

Ejeren af VK-Byg hedder Virginijus Kicas, som frem til 2013 har haft adresse samme sted som UAB Lauvista i Litauen.

Nemlig nummer 10 på grusvejen Meskenu i landsbyen Patasine to timers kørsel fra Litauens hovedstad Vilnius.

’Kunne ikke svare’

Under 3F’s besøg ved skattechefens sommerhus kom en firmabil fra VK-Byg kørende, oplyser 3F-konsulenten Keld Jensen.

– Vi spørger chaufføren, hvem han arbejder for, og han siger UAB Lauvista, siger han.

– Han kunne så ikke svare på, hvorfor han kørte i en bil fra VK-byg, fortæller Keld Jensen.

Det har efter gentagne henvendelser ikke været muligt at få en kommentar fra ejeren af VK-Byg, Virginijus Kicas.

Månedsløn på 6000 kr.

Ingen af virksomhederne forbundet til Jens Brøchners sommerhus har overenskomst ifølge 3F.

UAB Lauvista har 33 medarbejdere og en gennemsnitlig månedsløn på knap 6000 kr. i november 2019 ifølge et erhvervsregister i Litauen.