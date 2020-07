Lyst til en vild bytur? Hold øje med denne dato

Partilederne er indkaldt til forhandlinger om nattelivet i den næste fase for genåbning efter coronakrisen

Trænger du til en vild tur på bodega eller diskotek, hvor solens stråler følger dig hjem i seng?

Så hold øje med datoen 12. august, hvor partilederne er indkaldt til forhandlinger om genåbningens fase 4 efter corona-nedlukningen.

Siden store dele af Danmark lukkede i marts, har det ikke været muligt at tage på diskotek og feste til efter midnat. Det kan ændre sig i forbindelse med næste fase af genåbningen.

Har ikke travlt

Regeringen har dog ikke ligefrem travlt med den sidste fase for genåbning af landet.

I den oprindelige 'Aftale om plan for genåbning af Danmark' fra 8. maj fremgår det, at fase 4 - der omhandler 'diskoteker, spillesteder og natteliv' - skulle starte primo august.

Justitsministeriet har indkaldt partilederne til forhandlinger midt i august, og det er efter planen, oplyser Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus.

- Partilederne er indkaldt til forhandlinger om fase 4 den 12. august. De blev indkaldt til dette møde i starten af juli. Så der er ikke ændret i den plan, der er lagt, forklarer han.

Barer forventer åbning

Hos Rekom Group, der driver mere end 90 barer og natklubber i Danmark, forberedte man sig allerede i sidste uge på snart at kunne have åbent som normalt igen.

- Hvis det meget lave smittetryk, vi har i Danmark, fortsætter med at være så lavt, så har vi da en forventning om, at vi også kan begynde at få gang i vores forretninger igen i starten eller i midten af august, sagde Adam Falbert, administrerende direktør i Rekom Group, i forrige uge.

Store koncerter senere

Blandt andre ting, der kan genåbne i fase 4, er de uddannelser, der ikke har fået lov til at åbne, endnu samt yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter.

Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes til minimum 31. august, står der i den oprindelige aftale.

Der er registreret 109 nye coronatilfælde i Danmark i løbet af weekenden, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Samtidig er antallet af indlagte med coronavirus steget fa 16 til 23. Tre af dem er på intensivafdeling, og de ligger alle i respirator.

Nye tal: Her breder corona sig mest

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken sundhedsminister Magnus Heunicke (S) eller justitsminister Nick Hækkerup (S).