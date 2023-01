- Måske for evigt

Nu taler Løkke om, at der skal tages hensyn til nye faktorer. Syrien-børn kommer ikke hjem lige foreløbig

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) åbner nu for, at fem danske børn og deres tre mødre måske bliver i Syrien resten af deres liv.

- Det kan være, de skal vente for evigt. Det kan være, regeringen ender med at indtage den samme position som den tidligere regering.

Sådan siger han foran Folketingssalen onsdag eftermiddag.

Sagen om børnene og deres mødre har bragt Løkke på glatis, fordi han inden valget var yderst skarp omkring, at børnene skulle hjem.

Men nu lægger han altså op til en maveplasker.

Løkke påpeger nu, at situationen har ændret sig i forhold til, da S-regeringen kun tog nogle af børnene hjem sidste år.

Sikkerhedssituationen, sundhedstilstanden, sikkerhedsvurderingen af mødrene, andre landes praksis samt erfaringerne med de allerede hjemtagne børn skal indgå i den nye beslutning, påpeger han.

Annonce:

Han kalder sagen en 'gordisk knude', men fastholder, at han og Moderaterne stadig vil have børnene hjem.

Dramatik

- Moderaterne har det samme udgangspunkt, som vi hele tiden har haft. Det har Venstre og Socialdemokratiet også. De er så partier, som har stået på mål for den gamle beslutning om at tage nogle af børnene hjem - og lade andre blive. Og gjorde det sammen med nogle andre partier, som har flertal i det danske Folketing, hvis jeg ellers kan tælle rigtigt.

- Derfor er det bedste, jeg kan gøre, at insistere på sagligheden og en ordentlig solid proces.

- Man kan lave alt mulig dramatik ud af det her. Men mit svar kan ikke blive anderledes for nærværende. Jeg repræsenterer regeringen. Det gør jeg som landets udenrigsminister. Jeg kan ikke have nogen anden position end regeringens position. Og regeringen har ingen position.

Annonce:

- Mit partis udgangspunkt er det samme. Det samme gælder i de to andre partier. Derfor er der en gordisk knude. Hvis alle bliver ved med at mene det samme, så mener vi ingenting. Og i længden kan regeringen jo ikke lade være med at mene noget.

- Det skal ikke tage år og dage. Men om det bliver uger, det ved jeg ikke, siger Løkke.

Før valget krævede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at de tilbageværende danske børn i syriske lejre skulle hentes hjem. Han sagde faktisk, at det ville 'martre os i årevis', hvis børnene ikke blev taget hjem.

Men han ved stadig ikke, om det vil ske

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lars Løkke Rasmussen vil ikke sige, om det var ham, der fandt på at afskaffe store bededag. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.