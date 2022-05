Måtte ikke gå ud i haven: - Jeg var ikke i tvivl om, at jeg blev straffet

Inger Støjberg vil ikke løfte sløret for fremtiden efter sin ubetingede dom, men fortæller, at hun har brugt 60 dage med fodlænke på at 'tænke på fremtiden'

Gavebordet flød over af Cola Zero og roser. Slotspladsen var fuld af hardcore Inger-fans. Dommen var knap afsonet til ende.

Men torsdag kunne den rigsrets-dømte Inger Støjberg lade sig hylde af mere end 1500 danskere, som var rejst til Visborg i Himmerland fra nær og fjern for at fejre Støjbergs comeback i samfundet.

En rørt, afdæmpet og lurepassende Inger Støjberg var dog ikke meget for at fortælle, hvad der fremover skal ske.

Fortsætter...

Inger Støjberg og hendes mor havde været i gang i hjemmebageriet frem til dommen var færdigafsonet. Foto: Ernst van Norde

Rehabiliteret

I hvert fald ikke, da Ekstra Bladet forsøgte at spørge ind til, hvad de forløbne 60 dages afsoning havde kastet af sig af planer:

- Er du rehabiliteret og klar til at komme ud i samfundet igen?

- Ja. Det mener jeg. De her 60 dage, de har givet mig det, at jeg har tænkt en del. Jeg har både tænkt over dommen. Men jeg har også tænkt over min fremtid.

- Men fortryder du?

- Jeg kan sige det sådan, at hvis jeg ser nogle piger i risiko for overgreb, så vil mit moralske kompas gøre, at jeg griber ind. Men dermed ikke sagt, at der ikke var ting, som skulle have været anderledes.

- Men respekterer du så overhovedet dommen?

- Ja, det gør jeg. Man kan ikke diskutere sådan en dom.

- Fortryder du, hvad du har gjort?

- Jamen, der var nogle ting, der skulle have været gjort anderledes...

- Hvilke?

- Jamen, det var også fremme i hele sagen. Spørgsmålet om, hvornår man skulle have partshørt og sådan nogle ting. Så selvfølgelig er der ting, der skulle være gjort anderledes. Men vi er, hvor vi er. Og jeg er videre.

Fortsætter...

Kristian Thulesen Dahl var også mødt frem for at 'takke' Inger Støjberg. Foto: Ernst van Norde

Måtte ikke gå i haven

Ifølge Inger Støjberg har de seneste 60 dage tydeligt båret præg af, at hun var idømt en ubetinget straf af en domstol:

- Hvordan vil du beskrive den oplevelse at afsone en dom i 60 dage?

- Og så har jeg ellers kun haft meget korte tidspunkter, hvor jeg måtte være ude, siger Støjberg, der undervejs i talen fortalte, at hun ikke måtte være i sin egen have i mere end få korte perioder ad gangen.

- Hvordan var det?

- Det var en noget anderledes oplevelse, kan jeg roligt sige. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg var ved at blive straffet, da jeg sad der. Fordi din frihed er væk. Men jeg synes også, det er rigtig fint. Jeg have en almindelig hverdag, bare hvor det sjove er skåret væk.

Fortsætter...

Foto: Ernst van Norde

I alt var mere end 1500 mødt frem på Visborggård i Himmerland, lød det fra betjente på stedet. Foto: Ernst van Norde

- Angrer du, hvad du har gjort?

- Når man ser piger, der er i risiko for overgreb, så skal man gribe ind. Men når det er sagt, så var der ting, der skulle gøres anderledes. Men man skal også videre. Så nytter det ikke, at man bliver ved med at hænge sig i det her.

- Vil du undskylde for noget?

- Jeg vil aldrig undskylde for, at jeg greb ind over for overgreb?