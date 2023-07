Macron møder over 200 borgmestre for at drøfte uroligheder

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, skal tirsdag mødes med over 200 franske borgmestre, hvis byer er blevet ramt af de uroligheder, der har præget Frankrig i den forgangne uge.

Det meddeler tv-stationen BFM og avisen Le Parisien.

Macron holdt søndag aften krisemøde med premierminister Élisabeth Borne, indenrigsminister Gérald Darmanin og justitsminister Éric Dupond-Moretti.

Her bad Macron sine ministre om at 'gøre alt for at garantere, at roen vender tilbage', skriver BFM i en liveblog.

Frankrig har siden tirsdag aften været rystet af voldsomme uroligheder, der blev udløst af politiets skuddrab på en 17-årig dreng med nordafrikansk baggrund.

Drabet udløste vrede over politivold og racisme, som er udbredt, mener mange af Frankrigs indbyggere med indvandrerbaggrund.

Lørdag aften og natten til søndag foretog fransk politi mere end 700 anholdelser rundt om i landet.

Dermed er over 3000 blevet anholdt i forbindelse med protesterne i de seneste fem døgn.

Søndag aften er der ikke umiddelbart meldinger om større episoder. Igen er 45.000 betjente sat ind for at sørge for ro og orden.

Mandag mødes præsident Macron med formændene for de to kamre, der udgør det franske parlament - Nationalforsamlingen og Senatet.