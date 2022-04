Macron øger forspring til Le Pen i valgkampens slutspurt

I meningsmålinger forud for søndagens anden og afgørende valgrunde i Frankrig øger præsident Emmanuel Macron sit forspring i forhold til udfordreren Marine Le Pen.

I tre meningsmålinger tirsdag får Macron således den største opbakning siden første valgrunde 10. april.

Et gennemsnit af målingerne viser, at den siddende præsident har støtte fra 55,83 procent af vælgerne. Det er ét procentpoint mere sammenlignet med fredag og over tre procentpoint mere sammenlignet med målinger før første runde.

Tirsdagens måling kommer, dagen før de to kandidater skal mødes i en direkte duel på tv onsdag aften.

Her vil de begge række ud til venstrefløjens vælgere, hvis egne kandidater ikke gik videre fra valgets første runde. Deres stemmer kan blive afgørende for valget på søndag.

I kølvandet på offentliggørelsen af tirsdagens meningsmålinger understreger ministerpræsident Jean Castex, at intet er afgjort endnu.

- Kampen er ikke slut, siger han til radiostationen France Inter.

Marine Le Pen, der tilhører den yderste højrefløj, har tidligere udtrykt beundring for den russiske præsident, Vladimir Putin. Samtidig siger hun, at hun vil trække Frankrig ud af Nato's integrerede militære kommando, hvis hun bliver valgt.

Over for radiostationen Europe 1 advarer den franske finansminister, Bruno Le Maire, om, at Le Pen vil 'overgive Frankrigs suverænitet til Vladimir Putin og Rusland', hvis hun vinder.

Ifølge finansministeren vil en sejr til Le Pen betyde afslutningen på fransk suverænitet, en alliance med Putin, mangel på Nato-beskyttelse og brudte bånd til Tyskland.

Marine Le Pen selv beskylder Emmanuel Macron for at føre en skræmmekampagne mod hende.

- Macron, som godt ved, at udsigten til at vinde en anden embedsperiode er dyster, har vendt sig mod afpresning ved hjælp af frygt. Frygt er præsidentens eneste tilbageværende argument, siger hun.

Onsdagens tv-debat mellem de to kandidater begynder klokken 21 dansk tid.