Macron om Mette F. bag hendes ryg: Lidt aggressiv

Mette Frederiksens (S) kamp for at barbere milliarder af EU's genopretningsplan er 'lidt aggressiv'.

Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til sine rådgivere, mens han taler i telefon med den danske statsminister, ifølge optagelser som det franske medie TF1 har offentligtgjort.

Den fortrolige samtale mellem statslederne finder sted over telefonen 9. juli, og Emmanuel Macron smiler skælmsk og løfter begge øjenbryn, mens han lytter til den danske statsminister.

- Petite agressivité, siger den franske præsident til sine rådgivere.

Men Mette Frederiksen hører ikke Emmanuel Macrons holdning til hendes lidt aggressive tone. Kort før konstateringen slukker den franske præsident for mikrofonen på telefonen.

Den danske statsminister mener, at EU's tilskud til coronaramte regioner er for stort, og Mette Frederiksen vil samtidig have kontrol med, hvordan støtten bliver brugt, skriver det franske medie.

Mette F: Hmm

Senere i samtalen siger Emmanuel Macron på engelsk, at han ikke vil give begge dele:

- I will not give both, lyder det i telefonen fra Macron til Mette Frederiksen, før den franske præsident igen slukker for sin egen mikronfon.

I baggrunden kan man høre et 'hmm' fra Mette Frederiksen, inden hun svarer:

- Jeg hører, hvad du siger.

Uddrag af samtalen kan ses her, og den finder sted før de seneste dages forhandlinger for EU's stats- og regeringschefer i Bruxelles. For fjerde dag i træk er dagsordenen unionens budget for de næste syv år og en økonomisk genopretning på grund af coronakrisen.

Mette Frederiksen til topmøde i Bruxelles. Foto: Ritzau Scanpix / AFP / John Thys

EU-landene diskuterer blandt andet størrelsen af en genopretningspulje på 750 milliarder euro. Det er penge, der skal gå til de sektorer og regioner, der er værst ramt af coronakrisen. En del af de penge vil flertallet af lande give som tilskud.

Danmark er et spareland

Sparelandene - Danmark, Holland, Østrig, Finland og Sverige - vil reducere tilskuddet mest muligt, mens de i stedet argumenterer for, at lån med betingelser er den rette form for EU-hjælp.

Søndag lykkedes det tilsyneladende sparelandene at få de andre til at acceptere en andel på 400 milliarder euro, som ifølge Italiens premierminister var en smertegrænse.

Men 400 milliarder euro var stadig for stort et beløb for sparelandene. De krævede beløbet barberet til 350 milliarder euro, hvilket fik EU-præsident Charles Michel til ifølge Politico at foreslå et kompromis på 390 milliarder euro.

EU-landenes ledere forhandler også om EU's næste syvårsbudget, der ifølge et kompromis bliver omkring 8000 milliarder danske kroner.

Den franske præsident Emmanuel Macron til EU-topmødet. Foto: Ritzau Scanpix / AFP / Olivier Matthys

Det længste EU-topmøde var et møde i Nice i 2000. Det varede i fem dage. Det handlede om institutionelle reformer, udvidelse og andre emner.

Ekstra Bladet har forgæves spurgt efter en kommentar fra Mette Frederiksen i Statsministeriet.