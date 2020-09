Maduro benåder over 100 oppositionsstøtter i Venezuela

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har benådet over 100 parlamentsmedlemmer og støtter af oppositionsleder Juan Guaidó.

Målet er at 'fremme national forsoning', lyder det.

Navnene på de mange oppositionspolitikere blev læst op live på nationalt tv og inkluderede Guaidós stabschef, Roberto Marrero.

Det præsidentielle dekret 'har virkning, når det bliver offentliggjort'.

Domstole skal herefter sørge for, at de mange personer løslades med det samme, oplyser kommunikationsminister Jorge Rodriguez.

Guaidós stabschef, Roberto Marrero, blev i 2019 anholdt og beskyldt for at være del af en 'terrorcelle' med planer om at angribe Maduros regering og destabilisere styret.

Guaidó selv er ikke benådet, selv om der aktuelt kører flere sager mod ham.

En anden af de benådede er Freddy Guevara, som flygtede til den chilenske ambassade i hovedstaden Caracas i 2017 efter at have ført an i regeringskritiske protester, som 125 mennesker døde under.

'Det absolutte hovedmål' med benådningerne er at 'legitimere' parlamentsvalget i december, siger den politiske analytiker Felix Seijas fra meningsmålingsinstituttet Delphos.

Oppositionen mener, at Maduro på uretmæssig vis har tilranet sig magten, da han blev genvalgt i 2018. Valgresultatet er der blevet sået voldsom tvivl om.

I januar 2019 udfordrede Guaidó Maduros autoritet ved at erklære sig selv som fungerende præsident. Herefter fik han hurtigt opbakning fra 50 lande.

Guaidó og flere andre ledende oppositionsfigurer har allerede varslet et boykot af valget i december.

De mener, at der mangler gennemsigtighed - især efter at landets højesteret har indsat en række embedsmænd, der skal føre tilsyn med valget. Den rolle havde det oppositionskontrollerede parlament tidligere.