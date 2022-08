Mæslingeudbrud koster mindst 157 børn livet

Et udbrud af mæslinger i Zimbabwe har kostet mindst 157 børn livet. Over hele landet er der registreret flere end 2000 smittetilfælde.

Det oplyser den zimbabwiske regering tirsdag.

Antallet af smittetilfælde er vokset hurtigt i det sydafrikanske land, siden myndighederne tidligere i august oplyste, at det første tilfælde var blevet registreret.

På mindre end en uge er antallet af dødsfald i landet som følge af mæslinger næsten fordoblet.

- Per den 15. august er de samlede tal over hele landet steget til 2056 smittetilfælde og 157 dødsfald, siger informationsminister Monica Mutsvangwa til journalister efter et ugentligt regeringsmøde.

Særlig lovgivning

Ifølge ministeren vil regeringen optrappe vaccinationsindsatsen mod mæslinger. Derudover vil den tage en særlig lovgivning i brug, som tillader den at tage penge fra landets nationale katastrofefond.

Det sker for at kunne 'håndtere nødsituationen'.

Den zimbabwiske regering vil nu gå i dialog med traditionelle ledere og trosledere for at få deres opbakning til en vaccinationskampagne.

Ifølge Monica Mutsvangwa var der flere af de døde børn, som ikke var vaccineret.

Zimbabwes sundhedsministerium har tidligere givet kirkelige forsamlinger skylden for mæslingeudbruddet.

I april oplyste Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at Afrika står over for en voldsom stigning i ellers undgåelige sygdomme. Ifølge WHO skyldes det forsinkelser i vaccinationen af børn, hvilket har medført, at antallet af mæslingetilfælde er steget med 400 procent.

Blandt andet blev flere vaccinationskampagner afbrudt under coronapandemien.

Mæslinger er en yderst smitsom virussygdom, der især kan være farlig for små børn. Sygdommen spreder sig hurtigere end både ebola, influenza og covid-19.