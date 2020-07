Magnus Heunicke i shitstorm

Sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), er endt i en decideret shitstorm på det sociale medie Instagram.

Det sker efter Ekstra Bladets offentliggørelse af 90-årige Else, der har fået alt andet end en værdig behandling på Plejecentret Kongsgården i Viby J, hvor den manglende menneskelige omsorg blev udstillet.

Indtil videre har ministeren ikke udtalt sig om den stærkt kritisable sag på trods af gentagne forsøg fra Ekstra Bladets journalister.

Det er ikke gået Magnus Heunickes følgere på Instagram forbi, at han tirsdag lagde et billede op på billedtjenesten, hvor han blandt andet fortæller, at 'han føler sig helt voksen'.

Det ellers nydelige sommerbillede bliver ikke modtaget med kyshånd af opslagets læsere.

Tværtimod savner de mange danskere handling fra ministeren på området for behandlingen af de ældre, viser kommentarerne til billedet.

'Håber maden smager godt, mens Else og andre ældre lider under dårlige forhold,' skriver brugeren yappadapper.

'Troede egentlig ikke at en folkevalgt minister bare kunne afslå at svare - der er mig bekendt et helt embedsværk der supporterer, så hvor svært er det kort at stille op og svare? Altså lige med mindre man ved, at man har en møgsag,' skriver dreyerhansen, der er uforstående over for ældreministerens tavshed.

'Det voksne ville nok være at prøve og løse det problem i ældreplejen, hvor folk som Else lider og udsættes for omsorgssvigt. Det må bare ikke ske! Det er ikke i orden!! Det burde du arbejde på!', skriver brugeren amandateicherkirk.

Det ser altså ud til, at det ikke kun er Ekstra Bladet, der savner en kommentar fra den ansvarlige minister på området for 90-årige Else.

Mange danskere er forargede over behandlingen af Else, som er blevet afsløret i klip fra en TV2-dokumentar, som Ekstra Bladet har valgt at offentliggøre. Privatfoto