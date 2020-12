Magnus Heunicke indkalder til møde

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt partiernes sundhedsordførere til møde tirsdag.

Det oplyser Peder Hvelplund, der dog fortæller, at det ikke er nærmere uddybet i indkaldelsen, hvad mødet skal dreje sig om.

- Men jeg går ud fra, at det dels er en orientering om, hvorvidt man skal forlænge restriktionerne, og så har jeg bedt om, at vi skal diskutere nytårsaften, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med sundhedsordføreren hos Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, der bekræfter, at hun er inviteret til møde tirsdag klokken 12.

Står der noget i invitationen om, hvad mødet vil omhandle?

- Nej, det gør der aldrig. Men jeg forventer, at vi skal tale om, hvorvidt restriktionerne skal fortsætte efter 2. januar. Det skal vi jo vide. Og så er der nogen, der har talt om, at vi skal diskutere nytårsaften, men det tror jeg nu ikke.

Hvad fornemmer du, at ordførerne vil diskutere i forhold til nytårsaften?

- Der er flere, der har talt om at indføre strammere restriktioner nytårsaften. Men jeg kan ikke se, hvad det skulle være, så det synes jeg sådan set ikke.

Kunne man frygte, at der kommer nogle trods reaktioner denne aften, fra folk der har siddet inde længe og bliver vilde i gaden?

- Ja, men folk, der er vilde i gaden nytårsaften er også vilde i gaden i dag. Jeg tror til gengæld, at der er flere, der vil blive sure og irriterede, hvis vi indfører strammere restriktioner, siger Liselott Blixt til Ekstra Bladet.

Hun understreger, at det allerede er aftalt, at blandt andet Rådhuspladsen i København vil være spærret af, ligesom at forsamlingsloftet på højst 10 personer stadigvæk gælder.

Vi følger mødet tæt her på Ekstra Bladet tirsdag klokken 12.