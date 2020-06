Magtfuld DF-spinchef smutter

De færreste uden for Borgens mure kender ham. Men DF mister nu et veritabelt powerhouse.

I 15 år har Søren Søndergaard stået lige bag ved først formand Pia Kjærsgaard og siden Kristian Thulesen Dahl.

Som særdeles magtfuld pressechef har han været inde over alle beslutninger. Alt.

Men nu trækker den stærke mand i kulissen stikket og forlader Dansk Folkeparti.

- Jeg fratræder min ansættelse hos DF, senest når året er omme, så hvad fremtiden byder, ved jeg ikke, siger han til Ekstra Bladet.

Søren Søndergaard meddelte i februar, at han forlod stillingen som pressechef. Men han understregede samtidig, at han ville udfylde en anden på daværende tidspunkt ikke-defineret rolle i partiet.

Men det bliver altså ikke til noget. Det er slut til nytår.

- Det er nyt at skulle ud og lede efter et job, men jeg vil gerne arbejde med kommunikation, ledelse og analyse. Og det må gerne være uden for politik, siger han.

Dansk Folkeparti har erstattet Søren Søndergaard med Jesper Beinov. En dreven mand på Slotsholmen, der blandt andet har været særlig rådgiver for Claus Hjort Frederiksen i Finans- og Forsvarsministeriet.

Ingen oplagt lederpost

Søren Søndergaard understreger, at hans farvel til Dansk Folkeparti sker uafhængigt af partiets nuværende krise, hvor vælgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer siver til musikken af et uroligt bagland med krav om medindflydelse og en skarpere kurs fra Christiansborg-toppen.

Men der var bare ikke længere plads til manden, som i den daglige DF-jargon aldrig hedder andet end SS eller bare Søren.

- Man skal bruge sig selv til det, man kan, og der er ikke nogen oplagte ledelsesfunktioner i DF, hvor der står mit navn på.

- Det, jeg i al beskedenhed kan, er kommunikation internt og eksternt, ledelse af medarbejdere og analyse af den politiske situation,

- Du er ikke blevet træt af Dansk Folkeparti?

- Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg har været glad for at arbejde med Kristian og Pia, siger Søren Søndergaard.

Det bliver imellem os

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, begræder Søren Søndergaards exit.

- Han bliver svær at undvære, siger han.

- Han har haft en enorm betydning. Han har været Christiansborgs dygtigste pressechef.

- Så du havde helst set ham blive?

- Ja, helt sikkert. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde.

- Hvorfor har I så ikke kunnet finde en ny stilling til ham?

- Hvad der har været af drøftelser mellem Søren og partiet, kan jeg ikke tillade mig at sige noget om. Det er en sag mellem ham og DF. Men vi er kede af, at han har ønsket at forlade partiet.

- Men han har jo ikke ønsket at forlade partiet. Han ønskede at stoppe som pressechef, fordi han i 15 år har arbejdet solen sort.

- Ja, det er rigtigt. Det var som pressechef, han ville stoppe. Så er det en drøftelse, man må have, kan der findes en anden løsning? Det har vi så ikke kunnet på den måde.

Søndergaard (i hvid skjorte) sammen de tre DF-profiler, Skaarup, Thulesen Dahl og Kjærsgaard, ved kommunalvalget i 2013. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Vi ser tilbage på hans tid i DF med meget store positive vibrationer og ønsker ham al mulig held og lykke, lyder det fra Peter Skaarup.

- En mand, som har betydet så meget og har så store kvaliteter ... skal der ikke bare være en plads i organisationen et sted?

- Det er sådan noget mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Lad det blive sådan, slutter Peter Skaarup.

Gruppeformanden og Søren Søndergaard lærte hinanden at kende allerede som unge, da de var gymnasieelever på Katedralskolen i Aarhus.

Søren Søndergaard var kort forbi Fremskridtspartiet, men gik først for alvor ind i toppolitik, da han i 2005 blev ansat i DF.

Søren has left the building. Hatten på skrå og en god bog om politik. Søren Søndergaard kender til livets glæder. Han er passioneret Elvis-fan. Arkivfoto: Torben Stroyer/Ritzau Scanpix

