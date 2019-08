Magtkrig: Pia K. i kødet på Mette F.

En omstridt ansættelse af Mette Frederiksens højre hånd i Statsministeriet har udløst en fundamental krig om magt.

Mette Frederiksen forsvarer ansættelsen af stabschef Martin Rossen med, at ’vi har ministerstyre’, og at ’danskerne’ har givet hende ’mandat til at lede landet’.

Ansættelsen og den medfølgende forklaring møder kritik hos tre næstformænd i Folketingets Præsidium: Pia Kjærsgaard (DF), Karen Ellemann (V) og Jens Rohde (RV).

- Mette Frederiksen må have glemt, at der ikke er nogen over eller ved siden af Folketinget, hvor hendes mandat kommer fra. Hun skal tage en dyb indånding, siger Pia Kjærsgaard, som får opbakning fra Jens Rohde:

- Vi har folkestyre, og der er behov for, at Folketinget klart siger til regeringen, at det er Folketinget, der bestemmer rammerne for at lede landet, siger Jens Rohde.

Folketingets tidligere formand Pia Kjærsgaard er utilfreds med statsminister Mette Frederiksen. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

’Et rødt kabinet’

Stabschef Martin Rossen er ansat på vilkår, der - ifølge Statsministeriet - strider mod vanlig og vedtaget praksis ifølge en betænkning om særlige rådgivere.

Martin Rossen skal lede ’et antal medarbejdere fra centraladministrationen’ ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet. Og det vækker skarp kritik fra Venstres medlem af Præsidiet, Karen Ellemann.

- Det er udtryk for komplet magtfuldkommenhed, som vi oprigtig er bekymret for. Det er nærmest et slags rødt kabinet med nedrullede gardiner, som er ved at blive etableret, fortæller hun.

- Han (Martin Rossen, red.) fremstår som en vicestatsminister, men vi kan på ingen måde stille spørgsmål til ham eller stille ham til ansvar, lyder det fra Karen Ellemann.

’Ikke en blankocheck’

Næstformændene i Præsidiet vil derfor se nærmere på ansættelsen af spindoktorer. Samtidig mener de, at statsminister Mette Frederiksen har ’glemt’, hvor hendes magt kommer fra.

- Hun har fået et mandat af Folketinget til at lede en regering, men det er jo ikke en blankochek til at gøre, hvad der passer én, forklarer Jens Rohde.

Den tidligere DF-leder mener, at Mette Frederiksen skriver Folketinget ud af magtligningen, når hun nævner ministerstyre og danskerne.

- Hun bør erkende, at det ikke er rigtigt, det hun siger, og det lyder ikke godt at sige som statsminister, siger Pia Kjærsgaard.

Professor: ’Det er altså ikke et enten-eller, men et både-og’ Mens politikerne strides om, hvem der bestemmer i Danmark, så slår professor i statsforfatningsret fast, at begge parter i og for sig har ret. - Det er jo umiddelbart Folketingets flertal, der bestemmer, hvor længe en regering kan sidde - og dermed er mandatet kommet fra Folketinget, siger professor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet. Dermed har Pia Kjærsgaard ret. Men, og der er altid et men. - Folketinget er jo valgt af folket og dermed er det i hvert fald indirekte herfra mandatet kommer, forklarer han. Tvisten mellem ministerstyre og folkestyre er umiddelbar uafgjort, fordi vi har begge. - Det er altså ikke et enten-eller, men et både-og, forklarer Jørgen Albæk Jensen, men Pia Kjærsgaard mener fortsat, at Mette Frederiksen uberettiget ser bort fra Folketinget. - Hvis ikke Folketinget havde givet mandatet, så havde det været anderledes. Det er Folketinget, som i sidste ende bestemmer. Sådan er det, fortæller Pia Kjærsgaard. Vis mere Luk

Folketings-formand: Vi drøfter spindoktorer

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, ønsker ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Hverken om ansættelsen af Martin Rossen eller kritikken af Mette Frederiksens forsvar af ansættelse.

Det skyldes, at sagen skal drøftes 11. september i Præsidiet, oplyser Henrik Dam Kristensen i en skriftlig kommentar.

’Jeg kan konstatere, at der er medlemmer af Præsidiet, som ønsker at drøfte vilkårene for ministeriernes brug af særlige rådgivere. Det er et ønske, som jeg selvfølgelig gerne vil imødekomme’, skriver Folketingets formand Henrik Dam Kristensen.

Mette F. laver nye regler - sikrer toprådgiver rekordløn

Socialdemokratiet: Bevist fordrejning

Mette Frederiksen ønsker ikke at stille op til et interview med Ekstra Bladet.

Derfor henviser Statsministeriet til Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, som ikke har meget tilovers for kritikken.

- Hvem bestemmer i Danmark?

- Vi har folkestyre, og Folketinget laver lovene, siger Jesper Petersen

- Så Folketinget har magten?

- Ja, og ministrene er folkestyrets repræsentanter i ministerierne.

- Har Mette Frederiksen glemt, at det er Folketinget, som bestemmer?

- Der er ikke modsætning mellem folkestyre og så sige, at vi har ministerstyre.

- Jeg mener, at næstformændene i Præsidiet er ude i en bevist fordrejning af, hvad statsministeren siger for at score nogle billige point.

- Hvad er vigtigst: folkestyre eller ministerstyre?

- Sådan kan man ikke stille det op. Hvis ikke statsministeren skal bestemme organisering og styring af Statsministeriet, hvem skal så.

- Det kunne jo være Folketinget.

- Det vil være et nybrud med, hvordan skiftende regeringer har gjort. Den diskussion tager vi gerne i Præsidiet.

- Burde Mette Frederiksen være mere ydmyg overfor Folketinget?

- Mette Frederiksen er meget ydmyg om sit ansvar.