Mai Villadsen: - Der har været en del blæst

Enhedslistens politiske leder erkender, at partiet kan have været for uklar om sine holdninger i forbindelse med krigen i Ukraine

Det har flere gange været svært at finde ud af, hvad der er op og ned i Enhedslistens synspunkter på krigen i Ukraine. Og det, erkender partiets politiske leder, Mai Villadsen, kan der været noget om.

- Der har været en del blæst om Enhedslisten i forbindelse med krigen i Ukraine. Og der har også været situationer, hvor vi burde have udtrykt os klarere og bedre, siger hun i sin tale til partiets årsmøde, der bliver afholdt i Hafnia Hallen i Valby på Store Bededag.

Der har blandt andet været historier om og udtalelser fra partiet folketingsgruppe, der har givet anledning til tvivl om, hvorvidt Ukraine selv bærer ansvaret for den russiske invasion og om ukrainerne skulle have våben fra Danmark.

Men Mai Villadsen, der blev modtaget på årsmødet til store klapsalver, synes, at kritikken og fovirringen er uberettiget.

- I det store hele må jeg bare sige, at kritikken er fuldstændig forfejlet. Den gør mig faktisk harm, siger hun i talen.

Inden lederens tale blev dagen indledt med guitarspil og 'Når jeg ser et rødt flag smælde'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Årsmødet finder i år sted i Hafnia Hallen i Valby. Foto: Emil Agerskov

Langer ud efter Løkke

Hun mener nemlig, at Enhedslisten af alle partier har været konsekvent i sine holdninger til Rusland gennem årene. Og så sender hun en stikpille af sted til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der dengang sad for Venstre.

- Hvis der er ét parti, som ikke bare i årevis, men i årtier, har advaret mod at lægge vores energiforsyning i Putins hænder - har kaldt på mere vedvarende energi for at vriste os fri af alverdens tyranner - hvis der er ét, parti, der har gjort det, så er det Enhedslisten, lyder det i dundertale fra den politiske leder på talerstolen.

Og her kommer Lars Løkke Rasmussen ind i billedet.

- Det har vi vel at mærke gjort, mens andre har drukket øl med Putin i Tivoli, siger hun.

En sætning, der modtog både grin og klapsalve fra de fremmødte delegerede.

Lars Løkke Rasmussen har været under kritik, fordi han i forbindelse med et russisk statsbesøg drak øl med Vladimir Putin i Tivoli i 2011. Tre år senere annekterede han og Rusland Krim-halvøen.

- Vi kan ranke ryggen

Mai Villadsen mener ikke, at der er noget at udsætte på Enhedslistens handlinger og holdninger, når det gælder Rusland.

- Det var Enhedslisten, der for 15 år siden foreslog at rejse sag mod Rusland ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for krigsforbrydelserne i Tjetjenien. Hvem var imod? Alle magtpartierne, siger hun fra talerstolen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Krigen i Ukraine var på talepapiret, da Mai Villadsen på Store Bededag holdt tale ved partiets årsmøde. Foto: Emil Agerskov

Hun nævner, at 'magtpartierne' i stedet to år senere indgik aftale om den russiske gasledning Nord Stream 1.

- Så i Enhedslisten skal vi ikke dukke os. Vi kan roligt ranke ryggen, siger Mai Villadsen, endnu engang til store klapsalver.

I samme ombæring siger hun, at Enhedslisten skal stå fast på, at partiet ikke går ind for 'blind oprustning' og at der skal være plads til kritik af 'institutioner som NATO og EU og af angrebskrige i Afghanistan og Irak'.

- For i Enhedslisten kæmper vi imod imperialisme i alle afskygninger. Vi bliver ved med at stå op imod endeløs oprustning og meningsløse angrebskrige. Og vi kæmper til en hver tid i mod højreorienterede tyranner som Putin, lyder det.