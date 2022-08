Mai Villadsen forsvarer varmecheck-kaos

Kritikken hagler ned over den 'målrettede' varmecheck, men Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, forsvarer nu checken, som hun mener, har hjulpet rigtig mange

Varmecheck-kaosset fortsætter, efter det er kommet frem, at de 'målrettede' checks er blevet udbetalt på må og få.

Presset stiger på regeringen og partierne bag aftalen. Herunder Enhedslisten.

Men ikke desto mindre forsvarer partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, varmechecken.

- Jeg tror ikke, at man skal underkende, at varmechecken har hjulpet rigtig mange mennesker, siger Mai Villadsen på Enhedslistens sommergruppemøde.

- Der er en del historier om, at den (varmechecken red.) er blevet skævt fordelt, men den er altså også kommet ud til familier, der er økonomisk trængte lige nu, siger hun.

Mai Villadsen svarer på pressens spørgsmål ved Enhedslistens sommergruppemøde. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

De var advaret

Partierne var allerede inden aftalen blevet advaret om de konsekvenser, der kunne være i forbindelse med at skabe et bureaukratisk monster, som man ikke kan styre, hvis man vælger at udbetale enkeltbeløb til borgere.

- I var allerede advaret, inden i indgik aftalen. Var der ingen alarmklokker, der ringede hos jer?

- Jo, men altså vi foreslog gennem hele forløbet, at man fordelte pengene via den grønne check, fordi det er en fordelingsmekanisme, som man kender i dag, som fordeler flest penge til dem, der har mindst og opefter, siger Mai Villadsen.

- Men med ønsket om at lave en ensartet check, så ville vores metode ikke virke, og så blev kompromiset til det, der er i aftalen i dag, tilføjer hun.

Kendte risikoen

Klimaminister Dan Jørgensen (S), der har stået i spidsen for aftalen, erkender overfor TV2, at han kendte til risikoen for fejl i udbetalingerne af varmechecken.

- Den risiko kendte vi godt, men vi valgte at leve med den, fordi vi syntes, det var så vigtigt, at folk kunne få deres penge hurtigt, siger Dan Jørgensen til TV2.

Selvom Enhedslisten indgik i aftalen, erkender Mai Villadsen, at 'det er noget værre rod', og kommer selv med et nyt forslag til at tackle den stigende inflation.

- Vi skal adressere inflationen på en anden måde, og vi foreslår, at man laver en beskatning af det overnormale overskud som energiselskaberne har i disse tider, siger hun.

- De tjener bugnende på inflationen, og samtidig sidder folk og fryser om vinteren, så vi foreslår, at man tager nogle af de penge og uddeler gennem den grønne check til dem, der har behov for den, siger Mai Villadsen.

De såkaldte 'målrettede' varmechecks på 6000 kroner blev udbetalt til omkring 411.000 husstande 10. august.

Aftalen om blev indgået af regeringen sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.