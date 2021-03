Mail afslører: Støjbergs ven undskylder

Kære alle sammen

Jeg har givet et interview i avisen Danmark om mine egne tanker i forbindelse med, at Inger har forladt os. Det er også et interview, hvor jeg forsøger at sætte ord på den situation, som jeg selv har følt.

Jeg har ikke haft interviewet til gennemsyn. Det skulle jeg have haft. Mine personlige frustrationer bliver skrevet ind i en større konflikt, og det er jeg ked af. Jeg ønskede egentlig blot at sige, at der forestår en pågave med at fylde tomrummet ud efter Inger, og at jeg ikke opfatter hende som en modstander, selvom meget i fremtiden kan komme til at handle om det.

Det er ikke altid, at ens intentioner bliver foldet ud, som man har håbet. Måske handler det blot om, at jeg prøvede at kommunikere, at det ikke er os, der har forladt Inger, men omvendt, og at det af et ærligt hjerte smerter mig, men at jeg ikke havde blik for, at det kunne - og ville blive udlagt anderledes.

Jeg er ked af posturet, da det langt fra var min hensigt.

Med venlig hilsen

Mads Fuglede