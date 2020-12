Mail afslører: Tiggede Mette og Rossen om bro

Termostat-baronen af Danfoss, Jørgen Mads Clausen, drømmer om en bro over det sydlige Lillebælt mellem Fyn og Als.

Den plan er statsminister Mette Frederiksens ven og tidligere højre hånd Martin Rossen hyret ind til at lobbye for realiseringen af.

Jørgen Mads Clausen kaprede således 16. juni yderst overraskende Martin Rossen til en lederstilling i Danfoss.

En mail, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, afslører nu, hvordan Rossens nye arbejdsgiver lagde pres på ham og statsministeren, allerede inden Rossen havde forladt Statsministeriet.

Mailen er utilsløret lobbyarbejde og dermed en salgstale fra Danfoss-bossen til statsministeren og Martin Rossen for netop en bro mellem Als og Fyn.

'Kære Mette Frederiksen og Martin Rossen.'

'Projektet er modent til de forundersøgelser, der nu bør finde sted for at vurdere projektet et spadestik dybere,' lyder det blandt andet i mailen.

Vejsidebombe

Mailen er bemærkelsesværdig, fordi den blev sendt 17. juni klokken 19.01. Altså dagen efter Martin Rossen havde meddelt sin afsked med Statsministeriet, Mette Frederiksen og dansk toppolitik.

Socialdemokraterne har tidligere været lodret imod en fastforbindelse mellem Als og Fyn.

- I virkeligheden er det her en vejsidebombe mod Femern-projektet, buldrede partiets transportordfører Rasmus Prehn over for TV2.

Men efter Socialdemokratiets indtog i Transportministeriet har piben fået en anden lyd.

Transportminister Benny Engelbrecht er en åbenmundet tilhænger af broen, som ellers bliver mødt af både lokal og regional kritik som unødvendig, miljøskadelig og en dårlig forretning for staten, som vil bruge enorme summer på en bro over Femern Bælt.

Jørgen Mads Clausen erkendte allerede i sommer over for Ekstra Bladet, at Martin Rossen skal lave lobbyarbejde for Als-Fyn-broen.

Flere kasketter

Han afviste dog i samme interview, at Martin Rossen allerede var gået i gang fra sin fremskudte position med dobbeltkasket.

Kun fire dage tidligere havde Jørgen Mads Clausen ellers personligt sendt den mail til Statsministeriet, hvori han opfordrer Martin Rossen og Mette Frederiksen til at se med venlige øjne på broprojektet.

Statsministeriet har ikke besvaret Ekstra Bladets anmodning om en kommentar.

Vi ville ellers gerne have spurgt Mette Frederiksen, hvorfor hun tillod Rossen at være ansat, så hans kommende arbejdsgiver kunne udnytte hans position i Statsministeriet?

Det transportforlig, som afgør, om der kommer en mere seriøs undersøgelse af realismen i forslaget, er stadig ikke landet.

Dokumentation: Mailen, som den er sendt til Statsministeriet fra Jørgen Mads Clausen.

Rossen var indtil i sommer manden lige bag Mette Frederiksen. Her de to i Statsministeriet. Foto: Jens Dresling

Post til Rossen på kendt spillested

Omblæst jobskifte

Martin Rossens plan var oprindeligt at blive hængende i Statsministeriet frem til slutningen af august.

Den lange aftrædelsesperiode fik adskillige kritikere på barrikaderne. Det skabte usikkerhed om hans habilitet, lød det fra flere sider.

- For Danfoss’ skyld bør han selvfølgelig fratræde med øjeblikkelig virkning. Virksomheden kan ikke være tjent med, at der kan opstå tvivl om, hvilke interesser der varetages, sagde Sophie Løhde og tilføjede:

- Det ville klæde Mette Frederiksen at sikre, at linjerne er rene.

Den internationale organisation Transparancy International, der bekæmper korruption og nepotisme, var ligeledes kritisk.

Kritikken fik da også Martin Rossen til at forkorte sin aftrædelsesperiode i Statsministeriet med en måned.

Den personaleansvarlige i Statsministeriet, departementschef Barbara Bertelsen, ønskede i sommer ikke tale med Ekstra Bladet om Martin Rossens mærkværdige exit.

Ooohhh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz - og en bro til Als. Martin Rosen folder hænderne i sommer under Mette Frederiksens bryllup på Møn. Foto: Per Rasmussen

Danfoss tumler rundt

Ekstra Bladet har modtaget en skriftlig udtalelse fra Danfoss' pressechef, Mikkel Thrane. Den er fuld af mærkelige forklaringer.

For det første forklarer han, at mailen slet ikke var fra Jørgen Mads Clausen, men fra den styregruppe, som arbejder for broprojektet.

'Det er Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommune, der har etableret ’AlsFynBroen’ og inviteret Jørgen M. Clausen med i styregruppen, hvor han er formand. Broprojektet har som sådan ikke noget med Danfoss at gøre. Mailen fra styregruppen er en status på broprojektet, som også er sendt til borgmestre, erhvervsfolk og politikere,' oplyser han.

Mailen til Statsministeriet er ellers sendt fra Jørgen Mads Clausens personlige mailadresse i Danfoss. Og den er underskrevet med hans personlige mailsignatur.

'Med venlig hilsen, Jørgen M. Clausen, Chairman of the Board, Danfoss A/S'

Pressechefen oplyser desuden, at Martin Rossen alligevel slet ikke skal arbejde med broprojektet.

'Hvad angår vores nye kommunikationsdirektør, så er broprojektet altså ikke noget, han har eller vil komme til at beskæftige sig med. Han har en global rolle.'

Jørgen Mads Clausen erkendte ellers i sommer over for Ekstra Bladet, at Martin Rossen skulle lobbye for broprojektet.

Til slut rykker Danfoss ud med en forklaring på Statsministeriets vegne.

'Statsministeriet svarede i øvrigt tilbage dagen efter, de havde modtaget mailen, og bad Jørgen Clausen rette henvendelse til Transport- og Boligministeriet, som er den ressortansvarlige myndighed på området,' skriver presechefen.

Globale Martin

Efter en opfølgende mail erkender Danfoss pludselig, at mailen faktisk blev sendt direkte til Martin Rossen og Mette Frederiksen.

'Alle har modtaget samme mail. Kun modtagerens navn er selv sagt skiftet ud.'

Om Rossens lobbyopgaver lyder det messende:

'Martins rolle er global.'

Brian Weichardt spørger Mette Frederiksen om Martin Rossen under folketingets afslutningsdebat.

