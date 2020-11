Mail lækket: Presset Ellemann svor sammenhold

Efter et gevaldigt stormvejr internt i Venstre måtte formand Jacob Ellemann-Jensen i mandags slå bak.

Pludselig droppede han sin bemærkelsesværdige fredning af sundhedsmyndighederne og regeringen i spørgsmålet om aflivningen af alle mink i Danmark.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre en mail, der viser, at Venstre-formanden også iværksatte en brandslukning internt i blå blok.

De borgerligere lederes skulle beroliges, fordi regeringen forsøgte at lukke en aftale med Venstre udenom de øvrige blå partier.

I mailen til de andre borgerlige partiledere lovede Jacob Ellemann-Jensen derfor Pernille Vermund (NB), Alex Vanopslagh (LA) og Søren Pape (K), at Venstre alligevel ikke ville forhandle solo om kompensation til minkavlerne.

'Som skrevet ud i vores fælles tråd, så har vi takket nej til at tage diskussionen om en aftale omkring regeringens behov for lovgivning i forhold til at aflive mink bilateralt, men insisteret på, at det skal ske med hele vores blå kreds om bordet. Det har erhvervsministeren taget til efterregning,' lød det i mailen, som blev afsendt mandag aften.

Internt i Venstre insisterer topkilder på, at Venstre stadig er tro mod sammenholdet i blå blok. Fredag har der eksempelvis været et koordinerende møde blandt de blå forhandlere.

Men andre steder i blå blok lyder der anderledes kritiske toner over for Venstres forhandlingssolidaritet.

Selvfølgelig træt

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører, er med på DF's forhandlerhold.

Om Venstres rolle i de forhandlinger, som i skrivende stund stadig pågår, siger han:

- Vi har en klar formodning om, at vi har Venstre med på en blå dagsorden i forhold til at sikre minkavlerne en lagt bedre model, end den regeringen har lagt op til. Det fordrer, at vi har Venstre med på samme hammel som os andre.

- Jeg er selvfølgelig træt af, at de har forhandlet bilateralt i timevis af flere omgang. Det har vi andre jo ikke.

- Men jeg er jo nødt til at acceptere, at Venstre er et større parti end Dansk Folkeparti. Regeringen har klart en stor interesse i, at Venstre er med.

- Jeg kender ikke noget til, hvad Jakob Ellemann-Jensen har lovet andre partiledere. Det må du spørge dem om, siger han.

Nej tak

Ekstra Bladet fik fredag eftermiddag et pænt nej tak til interview fra Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, der ellers udtaler sig i minksagen på partiets vegne.

Fredag eftermiddag lyder det fra Erhvervsministeriet, at forhandlingerne om kompensation til minkavlerne fortsætter netop bilateralt. Andre medier har ellers rapporteret, at de skulle være gået i stå.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal partierne finde i omegnen af 15 milliarder kroner til de aflivningsramte pelsfarmere.

