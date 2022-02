Mail presser Benny: 'Helt uforståeligt'

Mail udsendt fra Benny Engelbrechts ministerium får Enhedslisten til at ringe med alarmklokkerne forud for afgørende samråd

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kæmper desperat for sin ministerpost. Men meget tyder på, at hans medieoptræden på det seneste ikke ligefrem har hjulpet ham.

I hvert fald sætter ordlyden af en mail nu alvorligt spørgsmålstegn ved den forklaring, Engelbrecht gav, da han tirsdag aften gæstede Deadline på DR2.

Sådan lyder det fra regeringens støtteparti Enhedslisten, som dermed optrapper konflikten forud for det afgørende samråd med Benny Engelbrecht i dag kl. 14.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, påpeger således, at noget simpelthen ikke stemmer i transportministerens udlægning af sagen.

- Det bliver spændende at høre hans forklaring på det her på vores samråd, siger hun til Ekstra Bladet.

Ville ikke lægge navn til

I det pågældende Deadline-interview bliver der kredset om beregningerne for CO2-udledningen ved anlæg af de projekter, som regeringen har foreslået i sit infrastrukturudspil.

Det er netop disse beregninger, som har givet transportministeren problemer, fordi de aldrig blev præsenteret for Folketingets partier.

I Deadline-interviewet forklarer Benny Engelbrecht sig med, at hans embedsværk ikke kunne stå inde for beregningerne.

- Kan du pege på, hvornår det står klart? bliver Engelbrecht spurgt.

- Jeg mener, at det er 14. april, at jeg får at vide, at det mener de ikke, at de kan lægge navn til - at de kan stå inde for de beregninger, lyder det fra transportministeren.

Meget positive

Men denne forklaring bliver nu udfordret af en mail fra Transportministeriet til det konsulenthus, som udarbejdede en model, der skulle vise klimaeffekterne ved forskellige infrastrukturprojekter - på baggrund af ministeriets egne tal.

Også mængderne af CO2-udledning fra anlægsprojekterne skulle vel at mærke indgå i modellen.

19. april 2021 var ministeren og hans embedsværk tilsyneladende særdeles positivt stemt for modellen, der skulle vise CO2-udledningen. Så positive, at de var klar til at præsentere den for Folketingets partier.

I mailen fra en af ministeriets embedsmænd fremgår det:

'Vi har vist den endelige model til DC (departementschefen, red.) og ministeren, som begge er meget positive ift modellens egenskaber. På den baggrund ønsker de, at vi lægger den på ministeriets hjemmeside, efter den er præsenteret for partierne i morgen.'

Skete aldrig

Men noget gik galt. Modellen for klimaeffekterne kom slet ikke på ministeriets hjemmeside den efterfølgende dag. Ej heller blev den præsenteret for Folketingets partier.

Hvorfor kan ikke udledes af mailkorrespondancen. Af en mail fra Transportministeriet til konsulenthuset bag klimamodellen 21. april fremgår det blot, at piben havde fået en anden lyd.

Her skrev en embedsmand fra ministeriet:

'Som vi skrev i går, skal vi have opdateret modellen, så alt om CO2 fra anlæg udgår fra modellen.'

Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen undrer sig mildest talt.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan det her giver mening. Det er jo helt uforståeligt, at ministeren 14 april får at vide, at tallene er ubrugelige og fem dage efter godkender en model, hvor tallene helt tydeligt indgår. Noget stemmer simpelthen ikke.

Mai Villadsen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det var embedsværket

Ekstra Bladet har modtaget et svar fra Transportministeriet, hvor det bliver gentaget, at det var embedsværket - og ikke Benny Engelbrecht - der ikke kunne stå inde for beregningerne:

'Beslutningen blev truffet af embedsværket. Det skete på baggrund af en faglig vurdering af, at tallene for CO2-udledningen fra anlæg ikke var klar til at blive brugt som grundlag for forhandlingerne, fordi der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at tallene var retvisende, hvilket kunne resultere i et forkert billede af størrelsesordenerne på tværs af bl.a. jernbaneprojekter og vejprojekter.'

'Transportministeren vil på samrådet i morgen give en samlet beskrivelse af baggrunden for vurderingen, og der vil også tilgå Transportudvalget en skriftlig orientering,' lyder det.