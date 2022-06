Mali-misere koster over 100 mio.

Det har kostet 100 millioner kroner, at Danmark i januar sendte soldater til Mali i to uger. Det viser tal fra Forsvarskommandoen

Det blev en kort, men dyr fornøjelse af sende danske styrker afsted til Mali på den såkaldte Operation Takuba i starten af året.

Den 12. januar sendte Danmark et hold kirurger til det uroplagede land. Kort efter fulgte omkring 60 specialtrænede soldater, men allerede den 27. januar måtte den danske regering trække alle mand hjem igen.

Det viste sig, at Mali slet ikke ønskede danskernes tilstedeværelse i landet.

Alligevel er regningen fra operationens begyndelse og frem til i dag løbet op på i alt 107,7 millioner kroner for de 15 dages indsats i Mali. Og den er stadig ikke gjort endeligt op, oplyser Forsvarskommandoen til Ekstra Bladet.

Dyrere end ventet

Især den pludselige hjemsendelse af soldaterne er blevet dyrere end ventet, understreger Forsvarskommandoen.

Det skyldes både krigen i Ukraine, og at andre lande også ville ud af Mali på samme tid.

'Hjemtagningen af bidraget er blevet dyrere end oprindeligt antaget. Dette er dels begrundet i situationen i Ukraine, der fjernede store dele af den tilgængelige lufttransportkapacitet, og dels to øvrige nationers exit fra Mali, der udfordrede muligheden for at vælge de økonomisk billigste løsninger pga. den øgede efterspørgsel efter eksempelvis transport', hedder det i svaret.

De godt 107 millioner dækker også over 'cirka syv millioner' til udgifter, der alligevel skulle være afholdt, selvom soldaterne aldrig havde været sendt på mission, oplyser Forsvarskommandoen.

Det omfatter udgifter til løn, brændstof og ammunition, som også ville være brugt under hjemlige himmelstrøg i samme periode.

Million-regninger venter forude

Forsvaret forventer desuden, at der stadig udestår et par million-regninger:

'Dele af materiellet er stadig under transport. Regninger hertil forventes at beløbe sig til 1-2 millioner kroner', skriver Forsvarskommandoen og fortsætter:

'Hertil kommer udeståender i forhold til en aftale om ydelser via NATO, hvortil der forventes udgifter på mellem tre og fem millioner kroner. Det drejer sig f.eks. om udgifter til nedpakning af de benyttede lejr-faciliteter mv.'.

