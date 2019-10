Mand fængslet: Truede med at skyde Løkke

En grov trussel mod tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i Retten i Viborg ført til en dom på ubetinget fængsel i 40 dage.

En 46-årig mand fra Kjellerup er ifølge Viborg Stifts Folkeblad mandag blevet dømt på grund af indholdet af en mail, han sendte til Patienterstatningen.

Manden var vred over, at han ikke kunne få erstatning. 'Så har jeg besluttet mig for at skyde Statsministeren i knoppen i stedet for,' skrev han.

I retten sagde manden, at han mente, at ordene var taget ud af deres sammenhæng, rapporterer Viborg Stifts Folkeblad.

Retten slår dog fast, at den 46-årige havde truet en person i offentlig tjeneste. Manden overvejer, om han vil anke dommen til landsretten.

Se også: Mand får fængselsstraf for trusler mod Zenia Stampe

I sidste uge behandlede Retten i Næstved en anden straffesag om grove ord mod folkevalgte. Her var offeret folketingsmedlem Zenia Stampe (R), og også i den sag blev udfaldet ubetinget fængsel i 40 dage.

En 39-årig mand havde på Instagram skrevet, at den radikale politiker burde have hovedet sparket i stykker.

Ifølge det regionale medie sn.dk sagde denne mand, at han havde fortrudt sin handling, og at han havde forsøgt at slette de ord, han havde skrevet.