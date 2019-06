Mange lokalpolitikere spiller på to heste efter folketingsvalget

Rundt om i landet er 29 byråds – og regionrådspolitikere blevet valgt til Folketinget, og størstedelen af dem vælger at beholde begge poster. Det gælder blandt andre Morten Dahlin, der er valgt til Folketinget for Venstre og også sidder i byrådet i Greve kommune.

- Vælgerne i Greve har valgt mig til byrådet, så hvis det er muligt, synes jeg helt grundlæggende, at man skal sidde sit mandat ud, når man har fået det af vælgerne, siger Morten Dahlin til DR P4 København.

Mette Thiesen fra Nye Borgerlige vil fremover også kombinere sin byrådsplads i Hillerød med en ny virkelighed som folketingsmedlem.

- Jeg har en ambition om at fortsætte. Jeg har de seneste år haft både fuldtidsarbejde, været byrådsmedlem og folketingskandidat, så jeg er vant til, at der er meget at se til, siger Mette Thiesen til DR P4 København.

Socialdemokrater stopper

Det er primært politikere fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der fortsætter det lokale og regionale arbejde samtidig med, at de jonglerer med livet som MF’er. Hos Socialdemokratiet og SF er reglerne, at man som udgangspunkt ikke har et dobbeltmandat.

Derfor siger Helsingørs viceborgmester og mange-årigt medlem af byrådet for Socialdemokratiet, Henrik Møller da også farvel til byrådsarbejdet.

- Jeg synes det at være folketingspolitiker er et fuldtidsjob, og det vil være svært for mig at passe begge dele, siger Henrik Møller.

Han frygter ikke, at han mister følingen med, hvad der sker i kommunalpolitik, selvom han ikke længere er en del af byrådet i Helsingør.

- Jeg har siddet i mere end 25 år i kommunalbestyrelsen i Helsingør, så jeg synes, jeg har den indsigt, jeg skal bruge for at vide, hvordan vilkårene og forholdene er i kommunen, siger han.

Men det kan være en fordel at have et dobbeltmandat, mener Venstres Morten Dahlin:

- Vi har nogle i byrådet som har gode kontakter på Christiansborg, som kender lovgivningen og som kan tage sager op, der er vigtige for folk i Greve, siger Morten Dahlin (V) til DR P4 København.

Ud af de 29 dobbeltvalgte, som DR har talt op, overvejer fem nu, hvad de vil gøre. Det gælder blandt andre Carsten Kissmeyer fra Venstre, som sidder i regionsrådet i Region Midtjylland og den nyvalgte formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, der sidder i Borgerrepræsentationen i København.

Seks politikere stopper som byrådspolitikere, to har ikke svaret DR, mens 16 har bekræftet, at de fortsætter.

Og der kan være både fordele og ulemper ved at have et dobbeltmandat, mener valgforsker fra Danmarks Medie – og Journalisthøjskole Roger Buch.

- Det kan være en form for lyttepost, hvor man er helt up to date med, hvad der er undervejs fra Christiansborg af nye lovinitiativer, og hvor man også kan fremføre sine synspunkter - enten som repræsentant for den enkelte kommune eller for kommunerne bredt, siger Roger Buch.

Han mener, at den største udfordring ved et dobbeltmandat er tiden og arbejdspresset, fordi posten som folketingsmedlem er et fuldtidsarbejde eller mere, og byrådstjansen koster også kræfter og svarer til et deltidsjob.

- Det er de færreste, der kan løse så omfattende en opgave. Omvendt må man sige, at der er nogle, der kan arbejde utroligt meget, vurderer Roger Buch.