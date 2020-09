Mange smittetilfælde får Israel til at lukke ned i 14 dage

Israels såkaldte coronavirus-kabinet har torsdag vedtaget en 14 dage lang nedlukning af landet. Den landsdækkende nedlukning vil begynde i næste uge.

Det rapporterer lokale medier.

Beslutningen kommer, efter at der i løbet af det seneste døgn er registreret over 4000 nye smittetilfælde i landet.

Nedlukningen falder sammen med det jødiske nytår, Rosh Hashana. Det indledes fredag i næste uge og efterfølges af flere religiøse helligdage.

Når den 14 dage lange nedlukning er overstået, skal skoler og børnehaver forblive lukkede i yderligere 14 dage, rapporterer israelske medier.

Regeringen i Israel ventes endeligt at godkende tiltaget på søndag. Samme dag vil regeringen beslutte, hvornår præcist nedlukningen skal træde i kraft.

Antallet af daglige nye smittetilfælde var for tredje dag i træk torsdag det højeste antal, siden pandemien brød ud. Således blev der registreret 4013 nye tilfælde torsdag.

Også antallet af gennemførte test var betydeligt højere end tidligere. Onsdag blev der udført næsten 45.000 test på tværs af landet.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at der er frygt for, at hospitaler ikke vil kunne følge med.

Tidligere torsdag sagde landets sundhedsminister, Yuli Edelstein, til det israelske nyhedsmedie Ynet, at han støtter en total nedlukning i løbet af ferien.

- Vi er nødt til at bremse virussygdommen, der er intet andet valg end en nedlukning, der vil blive ledsaget af både streng håndhævelse og med retningslinjer og begrænsninger, siger Yuli Edelstein.

Siden tirsdag har der været indført et udgangsforbud i 40 byer, hvor antallet af smittede personer ligger højt.

Generelt har Israel klaret sig godt gennem pandemien ved at indføre en hård nedlukning i marts. Regeringen ophævede mange begrænsninger i maj, hvilket har medført et stigende antal smittede.

Samlet set er 143.049 tilfælde af coronavirus blevet bekræftet, siden pandemien ramte Israel, og 1055 coronapatienter har mistet livet i landet med omkring ni millioner indbyggere.