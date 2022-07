Mangelfuld sikkerhed ved drab i Japan

Sikkerheden var mangelfuld, da Japans tidligere premierminister Shinzo Abe fredag blev skuddræbt under en tale i den vestjapanske by Nara.

Det erkender politiet lørdag.

- Vi kan ikke benægte, at der var problemer med sikkerhedsplanen, givet hvordan tingene endte, siger en berørt Tomoaki Onizuka, som er politichef i Nara.

Han tilføjer, at han føler sig ansvarlig, og at politiet vil analysere i dybden, hvad der præcist gik galt, og finde ud af, hvilke ændringer der er behov for.

Vil ikke røbe detaljer

Politiet i Nara har afvist at sætte tal på, hvor mange betjente der var sat af til at passe på Shinzo Abe i forbindelse med talen.

Men der var lokale betjente og en specialiseret betjent, har politiet tidligere oplyst ifølge Nippon Television.

Shinzo Abe blev skudt bagfra, da han fredag formiddag lokal tid holdt en tale i forbindelse med en valgkampagne forud for valget til det japanske overhus søndag. Han blev erklæret død på et hospital knap seks timer senere.

Stod bag drab

En 41-årig mand har indrømmet, at han stod bag angrebet. Han blev tilbageholdt af politi straks efter hændelsen.

Manden, Tetsuya Yamagami, har siden sagt, at han skød Abe med et hjemmelavet skydevåben.

Han har ifølge politiet fortalt, at han var sur på en 'specifik organisation', som han troede, at Abe var del af.

Ifølge japanske medier er der tale om en religiøs gruppe, som ifølge Yamagami havde ruineret hans mor økonomisk.

Yamagami har været i det japanske søværn i tre år.

Sker sjældent

Japan har meget strenge våbenlove, og derfor er skudepisoder særdeles sjældne i landet. Derfor har drabet også skabt chokbølger på tværs af landet.

Sørgende er lørdag mødt op ved Shinzo Abes bolig og ved gerningsstedet for at mindes den tidligere premierminister.

En mindehøjtidelighed finder sted mandag aften. Kun familie og venner deltager i Abes begravelse tirsdag.

Abe, som var leder af det konservative liberale LDP, var Japans længst siddende premierminister. Det var netop i forbindelse med en valgkampagne for LPD, at han holdt talen i Nara, hvor han blev skudt.

Han blev 67 år.