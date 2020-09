Mangemillionær på boligkup: - Vi har været rigtig heldige

Det var rent og skært held, at Frederiksbergs 33-årige borgmester for få måneder siden kunne trække sig ud af en bolighandel med over 11 millioner i overskud.

På blot tre år og 10 måneder har Simon Aggesen (K) og hans kone tjent 250.000 skattefrit hver eneste måned på at eje en herskabslejlighed på fashionable Frederiksberg Allé.

Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner

Men det har intet med spekulation at gøre, bedyrer den nyslåede mangemillionær:

- Min familie og jeg har været rigtig heldige på boligmarkedet. Ligesom så mange andre, der også har handlet boliger på de sidste 10 år. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at den lejlighed ikke er købt som et investeringsobjekt. Den er købt, fordi vi rigtig gerne ville skabe et hjem for vores familie, siger Simon Aggesen til Ekstra Bladet.

Borgmesteren siger, at han og konen efter købet af den 460 kvadratmeter store lejlighed pludselig opdagede, at den var alt for stor. Derfor 'måtte vi bare se i øjnene, at det var en for stor lejlighed til at kunne gøre til et hyggeligt hjem til os. Derfor søgte vi om at dele lejligheden op.'

- Så det er rent og skært held, (at gevinsten har været så stor red.)?

- Ja, det ville jeg betegne rigtig mange, der køber bolig som. Jeg kunne jo ikke forudsige udviklingen på boligmarkedet, da vi købte lejligheden. Men vi har været heldige. Det vil jeg gerne anerkende.

- Du har selv sagt, at man skulle sætte ind over for kortsigtet ejendomsspekulation på Frederiksberg. Udefra set kunne man godt få den tanke, når du laver så mange millioner på så kort tid, at du selv har spekuleret i ejendomsinvesteringer?

- Jeg har ikke spekuleret i ejendomsinvesteringer. Jeg har købt et hjem til min familie, hvor vi skulle skabe en ramme om vores fælles liv sammen. Det har været styrende i mine dispositioner. Og så er jeg socialkonservativ. Min holdning er netop, at Frederiksberg skal være en by for alle. Jeg har ikke noget imod, at folk bor i ejerlejligheder eller villaer. Men for mig er det vigtigt, at der er en balance.

Et 'long shot'

Frederiksberg-borgmesteren fortæller, at han var meget aktiv i at få Frederiksberg-kendissen, Marcel de Sade, til at fraflytte lejligheden. Men at det var helt tilfældigt, at han i første omgang fandt ud af, at den overhovedet kunne købes.

- Lejligheden var ikke udbudt hos ejendomsmæglere. Hvordan fandt du ud af, den skulle sælges?

- Jeg havde sammen med min hustru haft kig på den ejendom, som er fantastisk. Derfor kontaktede jeg Bibelskolen, som har ejet flere lejligheder over årene, og spurgte, om de havde en lejlighed, de ønskede at sælge.

- Hvordan fandt du ud af, at de gerne ville af med den lejlighed? Havde du det på fornemmelsen?

- Nej, det var et longshot. Det var ene og alene, fordi vi syntes ejendomme var flot, og vi godt kunne tænke os at bo der.

- Normalt når man ringer til nogen og spørger om at købe en lejlighed, skal den lige være til salg først. Hvordan fik du aftalt, at du kunne købe den?

- Bibelskolen sagde til mig, de gerne ville sælge en lejlighed. Men der boede en lejer. Og det krævede i så fald, at den daværende lejer var villig til at fraflytte lejligheden.

- Og det var jo den navnkundige Marcel de Sade, som er den her Frederiksberg-kendis. Hvordan fik du ham til at fraflytte den lejlighed, hvis det var betingelsen for, at du kunne købe den?

- Bibelskolen og jeg gik i dialog med ham for at finde ud af, om han var interesseret i at flytte. Og det lykkedes at finde en ny lejlighed.

- Hvordan lykkedes det dig at finde en ny lejlighed?

- Jeg kontaktede sammen med Bibelskolen forskellige udlejningsselskaber. Og der var et, som var interesseret i at udleje til ham.

- Hvorfor var det lige på Vodroffsvej…

- Ja. Jamen forklaringen på det er, at lejeren havde et ønske om at bo tæt på søerne og i en lejlighed højt oppe. Derfor kontaktede jeg det ejendomsselskab, der har den ejendom dernede.

- Det er jo ikke alle, der bare lige kan skaffe en lejlighed tæt på søerne i hovedstaden. Spillede det ind, at du på daværende tidspunkt var rådmand og sad i by- og miljøudvalget i Frederiksberg byråd?

- Nej. Jeg har ikke blandet de to ting sammen. Det har intet med mit politiske virke at gøre.