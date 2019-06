Manglende hjælp til fattige giver Skipper knude i maven

Mens Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, glæder sig over et løft i velfærden og en aftale på klimaet, ærgrer hun sig over, at der ikke kommer et opgør med sociale ydelser med det vons.

Det fortæller Pernille Skipper, dagen efter at Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået en politisk aftale, der sikrer støtten til Mette Frederiksen (S) som statsminister i en regering kun bestående af Socialdemokratiet.

- Der er masser af ting at glæde sig over i denne her aftale. Men der er også ting, der giver mig en knude i maven.

- Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, 225-timersreglen består, indtil ydelseskommissionen har tænkt færdig om et år.

- Så der er stadig mange mennesker, der det næste år vil leve i fattigdom på grund af de her ydelser. Det er jeg rigtig ked af, siger Pernille Skipper.