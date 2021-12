Mangler - måske - at aflevere central iPhone

Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen (S) svarer udenom på et centralt spørgsmål om, hvorvidt en konkret iPhone, som har været til rådighed under forløbet, hvor alle mink blev beordret aflivet, er blevet afleveret til politiet i forsøget på at genskabe sms'er.

Det er kommet frem i forbindelse med et samråd om Statsministeriets sletning og journalisering af sms'er tirsdag.

- Jeg kunne ikke drømme om at gå op i, hvor mange telefoner jeg har haft, lyder det blandt andet fra statsministeren undervejs på samrådet.

- Der er identificeret 18 enheder. Jeg kan ikke svare på, hvor mange der relateret til undertegnede, siger Mette Frederiksen .

Statsministerens svar vækker stærke reaktioner bredt på det velbesøgte samråd:

- Det er dybt bekymrende, at man ikke kan oplyse, om den relevante telefon er afleveret, konstaterer Alex Vanopslagh (LA) undervejs.

Kryptisk svar

Forud for det åbne samråd har Statsministeriet også skriftligt redegjort for, hvor mange enheder der er blevet afleveret til politiet og siden Forsvarets Efterretningstjeneste.

Her fremgår det, at Statsministeriet har overdraget 11 iPhones og 7 iPads til politiets teknikere, som skulle forsøge at genskabe slettede sms'er til brug for Minkkommissionens undersøgelse.

Men der kan være relevante telefoner og iPads, som ikke er udleveret.

Det svarer statsministeren i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg.

Det har som bekendt ikke været muligt for hverken politiet eller Forsvarets Efterretningstjeneste at genskabe sms'erne – og både Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup (S) er netop nu i samråd om sms'erne.

De i alt 18 iPhones og iPads har alle været opsat til automatisk sletning af sms-beskeder efter 30 dage. Det er oplyst, at fire personer i Statsministeriet har haft deres mobile enheder opsat til auto-sletning. Nemlig Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, overspindoktor Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape.

Men på det igangværende samråd afviser Mette Frederiksen at svare på, om nogen af de afleverede enheder overhovedet har været brugt at hende selv.

Det skriftlige svar fra statsministeren kommer efter et spørgsmål fra Alex Vanopslagh (LA), hvor han spørger om Mette Frederiksens folketingstelefon også er blevet undersøgt.

Det afviser Mette Frederiksen dog på kryptisk vis. Af svaret må man forstå, at folketingstelefonen ikke har været i brug i perioden, hvor mink-skandalen opstod og begyndte at rulle. På samrådet oplyser hun, at hun som statsminister ikke har brugt sin folketingstelefon.

Samtidig oplyser Mette Frederiksen, at der kan være yderligere enheder, som ikke er identificeret. Statsministeriet er nemlig efterfølgende 'blevet opmærksom på et yderligere tiltag, der ikke kan udelukkes at være relevant i forhold til at bekræfte, at alle relevante enheder er identificeret’.

'Hvis der mod forventning skulle identificeres yderligere relevante enheder, vil disse naturligvis blive overdraget til politiets teknikere efter samme fremgangsmåde som de enheder, der allerede er blevet undersøgt,' skriver Mette Frederiksen.

