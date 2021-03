Manu Sareen gør comeback: Stiller op for S

Manu Sareen er tilbage i dansk politik, men De Radikale er skiftet ud med Socialdemokratiet.

Det skriver Piopio.dk.

Den tidligere minister for børn, integration, ligestilling og sociale forhold bliver efter sigende præsenteret som en af 17 S-kandidater til kommunalvalget på et møde på Frederiksberg onsdag aften.

Den tidligere radikale politiker sad i Borgerrepræsentationen fra 2002 frem til 2011, hvor han skiftede kommunalpolitik ud med en tur i Folketinget.

Her blev han straks udpeget som minister for ligestilling, nordisk samarbejde og kirken. I 2014 blev det erstattet af en post som minister for børn, unge, ligestilling, integration og sociale forhold.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Manu Sareen fortalte i efteråret, at han følte sig fejlcastet, da han blev udpeget til kirkeminister i 2011.

Politisk nomade

Valget i 2015 bød dog på en kæmpe lussing til den 53-årige politiker, da han blev slået af Ida Auken. Hun stiller nu også op for Socialdemokratiet, så de har da lidt at snakke om til landsmøderne.

Nederlaget fik Manu Sareen til at forlade dansk politik, men i marts 2016 var han tilbage. Denne gang for Alternativet, der dog blev forladt igen knap to et halvt år senere.

Og nu er det altså Socialdemokratiet, der kommer til at stå ud for Manu Sareens navn til november, når Frederiksberg-borgerne skal stemme til kommunalvalget.