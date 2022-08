Mareridt: Hun kan tabe alt

METTE FREDERIKSEN står i en djævelsk klemme. Hendes vælgere flokkes om udgangen. Og dét samtidig med, at hun om nogle uger – med de radikales mellemkomst – bliver tvunget til at udskrive folketingsvalg.

Gør hun ikke det, vil hun blive præsenteret for en mistillidsdagsorden. Resultatet vil være det samme: Efterårsvalg – uanset om statsministeren vil det eller ej.

MAN BEHØVER ikke det store kommentator-kørekort for at regne ud, at dén timing er ekstremt uheldig for statsministeren, der nu meget vel kan tabe det hele på gulvet.

Efter bare én periode i Statsministeriet kan det være slut for Mette Frederiksen.

Ud over at være en dramatisk fortælling om storhed og fald er det også en også en påmindelse om, hvor hurtigt ting kan ændre sig i politik.

For prøv engang at tænke bare to år tilbage.

Annonce:

TIL DENGANG under den første corona-bølge, da Mette Frederiksen manifesterede sig som vores alle sammen beskyttende moder, og tilslutningen i målingerne var monumentale 35 procent.

Til dengang, da TV 2 fandt det passende at lade skolebørn takke ’vores allesammens statsminister’ for hendes uegennyttige indsats.

TIL DENGANG, DA alle de andre partiledere på Christiansborg var reduceret til fårede statister i Frederiksens overlegne show.

Det var på de tider, da man blev betragtet som indlæggelsesmoden, hvis man blot antydede, at magten kunne skifte efter et kommende valg. Dén forestilling var helt på månen.

DET ER DEN SÅ ikke længere. Magten kan skifte ved valget. Nemt endda.

Corona-effekten er i dag fuldstændig forduftet. Vælgerne er videre i teksten.

Det eneste, der for alvor hænger ved, er indtrykket af magtfuldkommenhed og arrogance, som regeringen rutinemæssigt henfaldt til, dengang den troede, at vælgerne pr. definition bakkede op om fiksfakserierne – bare der i samme moment blev sagt ’folkesundhed’.

Annonce:

DET VAR LOGIKKEN for to år siden. Men er det ikke længere. Gevinsten er formøblet. Og Mette Frederiksen glemte at indkassere den i tide.

Vel ville et corona-valg midt i perioden ikke have været kønt, men Mette Frederiksen ville med sikkerhed have vundet det i overlegen stil. Den chance forpassede hun.

Nu står hun i problemer til halsen. Meningsmåling efter meningsmåling fortæller i disse uger den samme historie: Blå blok er større end rød. Og Socialdemokratiet står til at få et historisk forsmædeligt nederlag – samtidig med at tilbagegangen ikke modsvares af andre partier i blokken.

HVOR METTE Frederiksen ved valget i 2019 taktisk dygtigt formåede at samle vælgere op i provinsen – dér, hvor Dansk Folkeparti fire år tidligere havde brilleret – så ser den metode også ud til at have mistet sin kraft.

Annonce:

Godt nok vil genistregen fra sidst, Arne-pensionen, fortsat være slagnummeret. Problemet for S er, at den har konkurrenterne taget luften ud af ved at omfavne den. Det gælder både Venstre og nu senest Inger Støjberg.

SIDSTNÆVNTE vil sætte sig tungt på Udkantsdanmark og indkassere på den gamle traver om folket kontra storby-eliten. Det boner ud til godt og vel ti procent i målingerne – hvis ikke mere. Godt nok har hun ikke nogen politik; kandidaterne lader også vente på sig. Men Støjberg kan tale på en måde, som går rent ind i de mindre provinsbyer. Ligesom Mette F. kunne engang.

Er alt håb ude for Mette Frederiksen? Er slaget tabt?

Naturligvis ikke. Man skal aldrig undervurdere den socialdemokratiske valgmaskine. Og statsministeren er en stærk ’campaigner’.

PROBLEMET FOR statsministeren er bare, at hun kun i begrænset omfang kan ’købe’ sig til sejren ved at kaste milde gaver ud. Dertil er inflationen for stort et problem.

At kaste milde forbrugsgaver ud til kernevælgerne vil være benzin på dét bål.

Annonce:

DET ER tankevækkende, at Mette Frederiksens måske i virkeligheden bedste chance for at holde sig ved magten består i, at hovedfjenden fra sidste valg – Lars Løkke Rasmussen – giver hende statsministerposten mod selv at blive finans- eller udenrigsminister.

Vel er det scenarie ikke fuldstændig udelukket, meeen vi befinder os dog et pænt stykke ude på teoriens overdrev.

NU VENTER vi bare på, at Mette Frederiksen – nærmest masochistisk – udskriver det valg, som set fra hendes position ikke kunne komme på noget værre tidspunkt.

Dramatisk bliver det under alle omstændigheder.