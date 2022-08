Margrethes fester spærrer for valg

Både på Amalienborg og Christiansborg tæller de på knapper. Valget nærmer sig. Men nogen dato eller bare en antydning har statsminister Mette Frederiksen ikke givet. Selvfølgelig ikke.

Landets statsministre har altid holdt valgdatoen som deres egen personlige hemmelighed. Ingen har nogensinde drømt at uddelegere spørgsmålet om, hvornår der skulle holdes valg, til andre.

Det typiske er, statsministeren drøfter valg med en meget lille kreds, måske tre-fire personer. Det meste af ministerholdet er totalt uvidende. Regeringens medlemmer hører først om valgdatoen, når valget er udskrevet.

Denne gang er situationen anderledes. De radikales trussel om at fremkalde et mistillidsvotum, hvis ikke der er udskrevet valg senest 4. oktober, må stå til troende. Sofie Carsten Nielsen og hendes parti vil ligne en af danmarkshistoriens mest utroværdige forsamlinger, hvis hun løber fra det krav.

Sagen er bare, ingen radikale helt er klar over, hvad Sofie Carsten Nielsen egentlig har tænkt sig, hvis Mette Frederiksen bare kører videre, hvad så? Vil de radikale så formulere en mistillids-tekst, som sættes til afstemning i Folketingssalen? Og hvornår vil de gøre det? Den radikale gruppe har i hvert fald ikke vedtaget nogen plan.

Under alle omstændigheder løber radikalismen lidt af en åben dør ind, for Mette Frederiksen har længe haft et efterårsvalg i tankerne bl.a. fordi de næste år stiller krav om store og tunge beslutninger. Hun vil have renset luften inden.

Uanset udfaldet af valget, bliver forhandlingerne om en regeringsdannelse ekstremt komplicerede. Både det politiske grundlag, sammensætningen af en regering og hvis det bliver de blå også spørgsmålet om statsministerposten.

Der kan sagtens gå en måned. Og en ny regering skal også bruge tid på at få en finanslov for 2023 på plads samtidig.

Mit bud er, Mette udskriver valget inden de radikale tvinges til at finde ud af, hvad de vil. Hvilket vil sige valgudskrivelse dagen efter Folketingets åbning eller som indledning på mødet i folketingssalen 6. oktober.

Vælger hun den mødefri dag dagen efter Folketingets åbning, kan hun nøjes med at kalde pressen til Marienborg og udskrive valget foran hoveddøren.

Derefter venter en måneds valgkamp. Mette Frederiksen vil have god tid til at udfordre de blå og ikke mindst Søren Pape Poulsen skal nok regne med at blive vasket og barberet i hårde opgør, hvor vi på tv-skærmen skal opleve tre statsministerkandidater i infight.

Idyl inden valgkampen...Arkivfoto: Thomas Borberg

Men hvorfor vælger hun ikke september?

Svaret er: Dronning Margrethe.

Både dronningens 80-års fødselsdag i 2020 og senest hendes 50-års regeringsjubilæum i januar i år gik i vasken på grund af coronaen. Der var planlagt store festligheder over en længere periode, men det hele måtte til dronningens store bedrøvelse aflyses.

Nu er der igen lagt op til festligheder i stor stil, som er spredt godt ud over september måned. I de første dage af september er der besøg og udstillinger, den 10. september går det løs med vagtskifte og modtagelse på Københavns Rådhus samt køretur i karet gennem byen.

Der er gallaforestilling i Det Kgl. Teater, og søndag 11. september festgudstjeneste i Vor Frue Kirke i København. Frokost på kongeskibet og om aftenen gallataffel på Christiansborg med udenlandske gæster.

Fredag den 23. er der festaften for bl.a. regeringen, Folketinget, EU-medlemmer og bestyrelsen for Folketingets Presseloge.

Arkivfoto: Jonas Olufson

Tunge kilder beretter, at der er indkøbt gallakjoler for gigantiske beløb til hustruer og andre kvindelige deltagere, og det berettes fra de inderste cirkler på Borgen, at selv medlemmer fra presselogen er begyndt at tage undervisning i at danse Les Lanciers, hvis den nervepirrende situation opstod, at Majestæten pludselig inviterede dem på en svingom.

Kort sagt: Statsminister Mette Frederiksen vil påtage sig et stort ansvar, hvis hun udskriver valg lige midt i en måneds fest for majestæten med udsigt til, det hele så kan aflyses endnu engang.

Det vil dronningen blive meget ked af og vælgerne næppe takke Mette Frederiksen for at snyde folket for en god, mediedækket royal fest og muligheden for at sige tak til majestæten for mange års tro tjeneste.

Hertil kommer den sideeffekt, at landets statsminister traditionelt holder den store, tv-transmitterede festtale for regenten. En tale, der bliver lagt uendelig mange kræfter i i Prins Jørgns Gård og som hovedregel er gået godt ind hos befolkningen uanset hvem afsenderen var.

Hvilket udgangspunkt for en valgkamp er bedre for en statsminister end en flot, underholdende hyldesttale for Majestæten i overværelse af hele befolkningen?

Derfor satser jeg på oktober. Fire ugers lang og hård valgkamp. Men dronningen kommer altså først.

