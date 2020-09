Marie Krarup dybt skuffet: Stiller ikke op igen

Marie Krarup er dybt skuffet over, at Dansk Folkeparti støtter et forbud mod rituel omskæring og har netop meddelt, at hun ikke genopstiller

Marie Krarup, der er integrations -og gymnasieordfører i Dansk Folkeparti, genopstiller ikke ved næste valg.

Det har hun meddelt sin lokalafdeling i Varde mandag, skriver hun på Facebook.

Her langer hun samtidigt kraftigt ud efter partiets nye linje om at støtte et forbud imod rituel omskæring.

'Jeg er dybt skuffet over, at Dansk Folkeparti trods mine protester har besluttet sig for at støtte et forbud imod rituel omskæring. Det er ikke nationalkonservativt. Det er et svigt. Et svigt overfor de danske jøder og overfor familiens frihed til at opdrage sine børn,' skriver Marie Krarup.

Politikeren meddeler, at hun efter næste folketingsvalg i stedet vil arbejde som gymnasielærer.

'Jeg har aldrig følt mig som politiker, og mit arbejde i folketinget har altid haft en udløbsdato. Den er nu sat til den dag, der afholdes næste folketingsvalg. Jeg glæder mig til at komme tilbage til mit lærerkald som gymnasielærer,' skriver Marie Krarup.

Marie Krarup har været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti siden 2011.