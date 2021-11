Martin Henriksen amok på partitop: 'Det er en svinestreg'

Der er kun ét argument for, at Martin Henriksen overhovedet stadig er medlem af DF: opbakningen fra medlemmer i baglandet. Partitoppen får til gengæld særdeles hårde ord med på vejen

'Svinestreg', 'hævn', 'ren sabotage'.

Dansk Folkeparti-profilen Martin Henriksen kaster sig nu ud i et frontalangreb mod sin partitop, der har formand Kristian Thulesen i spidsen. Det sker, efter at det tidligere på ugen kom frem, at han var blevet fyret fra sin stilling som konsulent i partiet.

Den behandling er Martin Henriksen mildest talt ikke tilfreds med.

- Efter 20 års partitjeneste synes jeg, at det er en svinestreg at gå ud med en fyring midt i en valgkamp. Den begrundelse, jeg har fået, synes jeg, er ualmindelig tynd. Jeg får den opfattelse, at det er drevet af ren hævn mod min person, siger han i et interview med Ekstra Bladet.

Martin Henriksen forklarer, at fyringen blev begrundet med udtalelser, han har givet til TV 2 Øst i forbindelse med et vælgermøde i Stevns Kommune, hvor han stiller op til kommunalvalget.

Martin Henriksen har kastet sig ud i et frontalangreb på sin partitop. Foto: Ernst van Norde

Pia ikke tilfreds

Her kom Martin Henriksen med en kommentar, som pegede tilbage til balladen med Pia Kjærsgaard på partiets årsmøde.

- Jeg har bemærket, at Pia ikke var helt tilfreds. Men jeg er ikke i politik for at gøre den ene eller anden tilfreds. Jeg er i politik, fordi jeg vil gøre en forskel, sagde han til TV 2 Øst.

Udtalelser han efterfølgende uddybede over for Ekstra Bladet:

- Jeg gider sådan set ikke at piske en stemning op, men jeg kan jo heller ikke på et lokalt vælgermøde lade mig styre af, hvad Pia eller andre måtte tænke om mig. Og selvom jeg ikke har noget ønske om at piske en stemning op, så har jeg stadigvæk mine holdninger til, hvordan partiet kommer ovenpå igen, og hvordan vi kommer videre, lød det.

Herefter faldt fyringen af den fremtrædende DF'er.

Ualmindelig dårlig stil

Nu retter han skytset ét sted hen, når han skal pege på de ansvarlige for beslutningen:

- Det er partitoppen. Det kan alle se. Jeg synes, at det er en underlig og mærkelig opførsel. Jeg kan ikke se, at det, som jeg har sagt til TV 2 Øst til et vælgermøde i Rødvig, eller det, jeg sagde til jer, på nogen måde skulle være i en kategori, der kan retfærdiggøre en fyring. Og man vælger at gøre det midt i en kommunal valgkamp, hvor man ved, at det ikke bare ødelægger min valgkamp, men også alle andre kandidaters valgkampe.

- Man har været så fokuseret på at ramme mig, så man har været blind for, at man også rammer alle andre. Det, synes jeg, er ualmindelig dårlig stil og ualmindelig dårlig timing, siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

Kristian Thulesen Dahl og resten af DF-toppen er under beskydning fra Martin Henriksen. Foto: Jonathan Damslund

Smider håndgranat

Martin Henriksen betegner partitoppens ageren i sagen som 'langt over grænsen'.

- Jeg ved godt, at nogle har den opfattelse, at jeg skal finde mig i, at nogen smider en håndgranat ind i min kommunale valgkamp. Det spiller en vis rolle i, at jeg går ud på denne måde. Jeg siger til mine børn, at de ikke skal finde sig i hvad som helst. De er gamle nok til at kunne se, hvad der foregår. De fortjener også at se, at deres far siger fra på en måde, så det kan mærkes, ses, høres og forhåbentlig forstås. Hvis partitoppen insisterer på at blive ved med at køre på mig, kan det være, at jeg også bare bliver ved.

- Du lyder som en mand vej ud af partiet?

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har tænkt meget over, hvordan jeg skulle reagere på det her. Og også tænkt, hvad der er af argumenter for eller imod.

- Det eneste argument, der er lige nu for at blive i partiet, er de medlemmer og delegerede, der bakkede op om mig til årsmødet. Og de medlemmer, som enstemmigt har valgt mig som folketingskandidat og spidskandidat her lokalt på Stevns. Jeg skylder ikke partitoppen noget mere.

- Jeg har med glæde og stolthed betalt en pris for at være i frontlinjen i mange år - det har været med politibeskyttelse, trusler osv. Men jeg har det også sådan, at jeg forventer, at når jeg tager kampen på andres vegne, så falder de mig i det mindste ikke i ryggen. Når man kommer med den melding på det tidspunkt, synes jeg, at det er ren sabotage, tordner Martin Henriksen med henvisningen til fyringen af ham tidligere på ugen.