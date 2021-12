Martin Henriksen: DF skal være et arbejderparti

Dansk Folkeparti skal - hvis Martin Henriksen blive formand - være et arbejderparti, der er klar til at ændre grundloven på et punkt, fortæller han i nyt politisk program

Intet sted i Dansk Folkepartis principprogram står der noget om at ændre grundloven eller være et 'arbejderparti'.

Men det skal der laves om på, hvis det står til formandskandidat Martin Henriksen, som nu kommer med sit eget politiske program frem mod formandsvalget i Dansk Folkeparti 23. januar.

'Dansk Folkeparti skal være et nationalkonservativt arbejderparti. Det betyder bl.a., at vi igen skal være et bredt forankret folkeparti', skriver Martin Henriksen.

Ekstra Bladet kontaktede den tidligere udlændingeordfører for DF i Folketinget for at høre mere til hans indre arbejderist.

- Kan DF som arbejderparti pege på en rød statsminister?

- Nej, det har jeg bestemt ikke lyst til, siger Martin Henriksen.

- Skal DF med dig som formand så tilbage til flirten med Mette Frederiksen?

- Nej, nej, nej. Det skal vi ikke.

- Hvad ligger der så i arbejderparti?

- Vi skal være et parti for almindelige lønmodtagere, folk på lager og i skurvognen.

- Når man kun diskuterer om at være et nationalkonservativt parti, så kan det godt blive for højtflyvende, og der skal vi tale et sprog, som almindelige mennesker kan forstå, forklarer Martin Henriksen.

Grundlovsændring

Dansk Folkeparti under Martin Henriksen skal kæmpe for at indføre et stop for offentlige ydelser til ikke-danske statsborgere.

- Såfremt det er nødvendigt at ændre grundloven på dette ene punkt for at kunne gennemføre DF’s politik, så vil det blive partiets politik med undertegnede som formand, siger han.

Ud over grundlovsændringen består Martin Henriksens bud på et nyt politisk program for partiet af en række kendte mærkesager.

Fokus på ældre og socialt udsatte, et farvel til EU, strammere regler for udvisning og hjemsendelse af udlændinge samt 'et fuldstændig stop for indvandring fra muslimske lande'.

De er måske...

Udover Martin Henriksen, så har Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen meldt deres kandidatur til formandsposten i DF.

- Hvor adskiller dit program sig fra Morten Messerschmidt og Peter Kofods program?

- Jeg taler mere direkte om at forhindre befolkningsudskiftning. Og så er jeg nået frem til, at vi er nødt til at ændre grundloven for at sikre, at pengene ikke går til ikke-danske statsborgere, fortæller Martin Henriksen.

- Der er altså ikke voldsom stor forskel på kursen?

- De er måske også lidt mere åbne overfor skattelettelser til dem der har mest, end jeg er, fordi jeg er mere til skattelettelser i bunden og mellemklassen, siger Martin Henriksen.

Morten Messerschmidt har udtalt til Ritzau, at han ikke vil kommentere Martin Henriksens politiske program i pressen.

41-årige Martin Henriksen var folketingsmedlem for DF i 14 år, indtil han mistede sin plads ved det seneste valg i 2019, hvor partiet gik fra 37 til 16 mandater.

Siden blev han ansat i partiets sekretariat på Christiansborg, men blev fyret i begyndelsen af november, efter at han flere gange offentligt havde kritiseret partiets udlændingepolitik.

I september blev Henriksen ved partiets årsmøde valgt ind i hovedbestyrelsen som den kandidat, der fik flest stemmer.

I november sikrede han sig med det fjerdestørste antal personlige stemmer en plads kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, hvor han bor.