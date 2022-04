Martin Henriksen dropper at starte nyt parti

Den tidligere formandskandidat i Dansk Folkeparti Martin Henriksen var klar til 'at trykke på knappen' og starte et nyt parti, men er kommet på andre tanker efter at have grublet over emnet.

- Der er mange, som har spurgt, om jeg starter et nyt parti, og det ærlige svar er, at jeg kan godt mærke, at jeg er mættet af dansk politik, og derfor skal man ikke gå i gang med noget, hvis man kun giver det 80 procent og ikke 100 procent, siger Henriksen.

Ekstra Bladet kunne i februar fortælle, at Henriksen havde sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om at få godkendt et nyt partinavn til et folketingsvalg.

Henriksen vil ikke uddybe mere til den historie, men gentager blot, at han havde det hele klar til at kunne starte et nyt parti. Hvad navnet skulle have været på partiet, vil han ikke ud med.

Henriksen har i mange år været medlem af DF, og han gik efter formandsposten 23. januar, men tabte magtkampen til Morten Messerschmidt.

Ekstra Bladet talte med Martin Henriksen umiddelbart efter, at han tabte formandskampen til Morten Messerschmidt.

Efterfølgende meldte Henriksen sig ud af DF.

Begrundelsen var krystalklar: Han ville ikke være i DF med Messerschmidt som formand.

- Efter at have haft fornøjelsen af at have været i frontlinjen i mange år passer det mig rigtig godt, at tingene foregår på et lidt lavere niveau nu. Så derfor kommer der ikke noget, siger Henriksen, som tidligere har siddet i Folketinget for DF og var partiets ordfører på udlændingeområdet.

Han har overvejet at starte et nyt parti i en 'rum tid' uden at komme det nærmere. Men tankerne er først begyndt efter nederlaget til Messerschmidt, siger Henriksen.

Ifølge Henriksen er højrefløjen i Danmark i krise. Og han mener, at der kommer til at gå mange år, før det ændrer sig.

- Hvis jeg troede, at jeg ved at starte et nyt parti kunne ændre ved det, kunne jeg godt se idéen ved det, men det vil vare nogle år endnu. Og når man ovenikøbet personligt er mættet af dansk politik, så skal man ikke starte noget nyt op, siger Henriksen.

I dag arbejder Henriksen som politisk konsulent for en anden DF-afhopper Marie Krarup, der er løsgænger i Folketinget. Han er desuden medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Henriksen afviser ikke, at han vender tilbage til landspolitik engang i fremtiden. Det kunne være med et nyt parti, men det er også en mulighed at melde sig ind i et eksisterende parti, siger han.

Dog har han svært ved at se det i øjeblikket.

- Blandt de eksisterende partier ville jeg ikke engang vide, hvem jeg skulle stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen. Lige nu er der ikke noget parti, som jeg kunne forestille mig at melde mig ind i, siger Henriksen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Henriksen kunne finde på at melde sig ind i et parti, som blev oprettet af eksminister Inger Støjberg og eventuelt i samarbejde med den tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl, der politisk flirter med Støjberg, svarer Henriksen:

- Jeg tror, der er en del mennesker, der forventer, at der kommer noget fra den side af. Jeg ønsker dem al mulig held og lykke, hvis det er sådan, det ender. Det ved jeg ikke noget om.

- Lige nu er jeg mættet af dansk politik. Derfor er der ingen planer om at gå ind i noget, hvor jeg ikke kender det politiske program.

