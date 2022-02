Martin Henriksen forlader DF's hovedbestyrelse

Martin Henriksen er en færdig mand i Dansk Folkepartis magtfulde hovedbestyrelse.

Han oplyser til Ekstra Bladet, at han dags dato trækker sig fra posten. Det sker, efter at han tidligere på året tabte kampen om formandsposten i Dansk Folkeparti til Morten Messerschmidt.

- Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand. Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham, siger Martin Henriksen, der ved flere lejligheder har langet hårdt ud efter Messerschmidt.

I forvejen har han trukket sig som folketingskandidat, og nu tager han altså endnu en konsekvens af valgnederlaget ved at forlade DF's hovedbestyrelse.

- De medlemmer, der havde mulighed for at stemme til det ekstraordinære årsmøde, har valgt en grundlæggende anden retning end den, som jeg personligt står for. Det er selvfølgelig lidt underligt, for de selvsamme medlemmer bakkede jo også op om mit kandidatur til hovedbestyrelsesvalget sidste år, lyder det fra Martin Henriksen med henvisning til, at han fik flest stemmer af alle, da der i september var valg til DF's hovedbetyrelse.

Martin Henriksen brugte skarpe vendinger til at beskrive Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaards ageren under valgkampen - hør et udsnit af hans tale fra DF's landsmøde.

Ødelagt parti

Han fortsætter:

- Det skaber i bedste fald noget uklarhed om linjen, at den øverste ledelse trækker i en retning, og at jeg trækker i en anden retning. Det kunne jeg selvfølgelig være ligeglad med, men jeg må også sige, at for mig personligt er partiet på mange måder et ødelagt parti, og de fleste danskere forbinder ikke længere Dansk Folkeparti med en stram udlændingepolitik eller med modstand mod befolkningsudskiftningen.

- De forbinder os med Meld og Feld og alle de andre møgsager, som i årevis har været fremme om partiet, siger lyder det fra Henriksen, der har siddet i DF's hovedbestyrelse siden 2009.

- Nu hvor du både har trukket dig som folketingskandidat og hovedbestyrelsesmedlem, hvorfor melder du dig så ikke bare helt ud af partiet?

- Det er jo et ganske rimeligt spørgsmål, og de færreste ville nok tro mig, hvis jeg påstod, at jeg ikke overvejede det. Men lige nu er jeg altså bare et almindeligt menigt medlem. Det er mit svar her i dag. Så må vi se, siger Martin Henriksen.