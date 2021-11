Martin Henriksen fyret i Dansk Folkeparti

Martin Henriksen er blevet fyret fra sin stilling som konsulent i Dansk Folkeparti.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Fyringen af DF-profilen kommer efter udtalelser, han har givet til TV 2 Øst, i forbindelse med at han stiller op ved kommunalvalget i Stevns Kommune.

Her kom Martin Henriksen en udtalelse, som peger tilbage balladen med Pia Kjærsgaard på partiets årsmøde.

- Jeg har bemærket, at Pia ikke var helt tilfreds. Men jeg er ikke i politik for at gøre den ene eller anden tilfreds. Jeg er i politik, fordi jeg vil gøre en forskel, sagde han til TV 2 Øst.

Havde Pia i tankerne

Over for Ekstra Bladet har Martin Henriksen uddybet denne udtalelse, som faldt i forbindelse med et vælgermøde.

Til Ekstra Bladet siger Henriksen:

- Det var Pias utilfredshed og nedadvendte tommelfinger, som jeg blev spurgt til på vælgermødet, og det var også Pia, jeg havde i tankerne da jeg svarede. Det er vel åbenlyst.

- Jeg gider sådan set ikke at piske en stemning op, men jeg kan jo heller ikke på et lokalt vælgermøde lade mig styre af, hvad Pia eller andre måtte tænke om mig. Og selvom jeg ikke har noget ønske om at piske en stemning op, så har jeg stadigvæk mine holdninger til, hvordan partiet kommer ovenpå igen, og hvordan vi kommer videre.

Ekstra Bladet har mandag middag foreholdt udtalelserne for Pia Kjærsgaard, uden at hun dog er vendt tilbage.

Nåede ikke frem

Dermed nåede Martin Henriksens uddybende kommentar ikke offentligheden i en artikel, før det kom frem, at han var fyret fra sit job i DF.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Dansk Folkepartis partisekretær, Steen Thomsen. Han har ingen kommentarer, men henviser til partiets personale- og sekretariatschef, Jeanie Nørhave, som Ekstra Bladet - indtil videre forgæves - har forsøgt at få en kommentar fra.