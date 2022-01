Martin Henriksen smider bombe: Dropper Dansk Folkeparti til næste valg

DF-profilens manglende tillid til Morten Messerschmidt får ham til at trække sit kandidatur til Folketinget for Dansk Folkeparti

Martin Henriksen tager nu konsekvensen af, at Morten Messerschmidt løb med formandssejren i det netop overstået kampvalg i Dansk Folkeparti.

Martin Henriksen (DF), der opnåede næstflest stemmer til formandsvalget i det kriseramte parti, trækker sit kandidatur til Folketinget, siger han til TV 2 Øst

- Jeg kan ikke stille op til Folketinget, som tingene er nu. Det ville være en anelse for falsk. Som folketingskandidat og som folketingsmedlem skal man til enhver tid kunne forsvare formanden i stort og småt. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til, og det bliver jeg nødt til at tage konsekvensen af, siger han og tilføjer:

- Jeg trækker mig som folketingskandidat i Slagelse-kredsen, mens jeg stadig har æren i behold. Jeg har forståelse for, at man skal gå på kompromis i politik. Sådan er det, men hvis jeg ikke kan få mig selv til at stå i en større forsamling og forsvare formandens sager og ledelsesstil, så skal jeg jo heller ikke sidde i Folketinget for partiet.

Martin Henriksen har siddet i 14 år i Folketinget for partiet, men nu er det slut. Dansk Folkeparti fik ved seneste valg en kæmpe vælgerlussing, men planen var i første omgang, at han ville genopstille til næste valg i Slagelse-kredsen.

Han uddyber til TV 2 Øst, at beslutningen ikke har været nemt, men fortæller i samme ombæring, at han skylder partiet at melde ud i god tid, så de kan finde en anden kandidat.

'Ingen repressalier'

Selvom Morten Messerschmidt søndag lod sig forstå, at der ikke vil 'komme nogen repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået', har Martin Henriksen altså ikke kunne se sig selv forsætte i det parti, han har været medlem af i tyve år.

Den nye DF-formand nævnte ingen navne, men striden mellem de to kamphaner og dele af DF-toppen har længe været offentligt kendt.

Opdateres ...