Mary er arrogant og bedrevidende

Kronprinsesse Marys opførsel på idrætsefterskolen var yderst uprofessionel. Hun var arrogant og bedrevidende!

Nogen må kunne bibringe Mary, at hun skal lære noget ydmyghed i stedet for at opføre sig arrogant over for både idrætsefterskolen, dens elever, lærere og de journalister, der havde gjort sig den ulejlighed at møde op.

Det ville klæde hende, om hun nærmede sig de opgaver, hun har påtaget sig som kronprinsesse, med åbenhed og ydmyghed. Fordi Mary tilfældigvis er blevet kongelig, betyder det jo ikke, at hun kan opføre sig, som det passer hende, snarere tværtimod!

Mary sidder som formand for en fond, der arbejder mod mobning, og alligevel indskriver hun sine børn på en mobbeskole. Det hænger ikke sammen!

Selvfølgelig ville de fremmødte journalister spørge om Herlufsholm. Der burde Mary have været meget bedre forberedt og svaret klart på alle spørgsmål i stedet for at blive mopset og arrogant.

Ellen Roug, Årslev

Kære Ellen

Mine ord om igen. Mary burde være indstillet på, at der ville blive spurgt til Herlufsholm.

Hun kunne have henvist til, at der er undersøgelser i gang, og at hun og Frederik forventer, at skolen bringes på ret køl. Hvor svært kan det være?

Svaret er i hvert fald ikke at dreje rundt på hælen og forsvinde.

Venlig hilsen Hans



Kongehuset har traditionelt haft stærke bånd til Herlufsholm.

Rygtestorm: Er Putin syg?

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Rygter vil vide, at Putin har Parkinsons syge, som kan give paranoia og storhedsvanvid.

Hvis CIA ved mere om det, vil de så holde tæt eller offentliggøre det for at lægge pres på lederne i Rusland til at afsætte Putin?

Michael Stohn, København SV

Kære Michael

CIA ville aldrig sige noget, men informere præsidenten, hvis de har klare beviser eller stærke indicier.

Der har været utallige gætterier om Putins helbred. Alt fra alvorlig kræft til epilepsi, paranoia, bipolar lidelse, Parkinsons og nyresvigt.

Hvis rygterne, jeg hører, er sande, ville Putin være død mindst tre gange. Og det er han som bekendt ikke.

Venlig hilsen Hans

En utroværdig type

Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Nu er Isabella Ahrendt blevet konservativ. ’Det er et sted, hvor jeg føler mig hjemme’, siger hun. Kan man regne med det, eller går hun bare videre til et femte parti?

Lauritz Christiansen, Skjern

Kære Lauritz

Isabella Ahrent er totalt utroværdig. Hendes politiske vejrhane kører på kuglelejer. Er hun er pacifist eller en, der vil støtte krig mod russerne i Ukraine? Er hun tilhænger af fri abort?

Og i den økonomiske politik er hun helt rundt på rabatten. Nu føler hun sig hjemme hos de konservative. Det gjorde hun også tidligere hos de to-tre andre partier, hun har frekventeret.

Venlig hilsen Hans

Der falder brænde ned

Embedsværket står forrest i køen, hvis minksagen kræver rullende hoveder. Arkivfoto: Jens Dresling

Der lægges op til, at Minkkommissionen vil udtale kritik af Statsministeriet. Hvad betyder det?

Vil den gælde embedsværket (Barbara Bertelsen), eller er statsministeren også med? Hvor kras skal kritikken være, før de radikale og EL skrider ind? Kan statsministeren ende som Støjberg?

Christian Hansen, Silkeborg

Hej Christian

Statsministeren er jo den øverst ansvarlige i ministeriet og den, der skal tage ansvaret. Men af dommer-beretningen må jo fremgå, om Mette Frederiksen er blevet korrekt informeret blandt andet af sit eget ministerium.

R og EL har sagt, at to forhold er afgørende for dem: Om Mette har handlet med forsæt, og om hun har løjet over for Folketinget.

Teoretisk kan Mette F. ende for en rigsret, men jeg er temmelig sikker på, at sådan slutter sagen ikke. Hun får en næse af en eller anden størrelse. Det er ikke sikkert, embedsmændene slipper helt så billigt.

Venlig hilsen Hans

