Marzouk fastholder anklager mod Khader

Komikeren Omar Marzouk fortryder ikke de anklager om krænkelser, som han har rettet mod politikeren Naser Khader (K) den seneste uge.

- Overhovedet ikke. Jeg fortryder det ikke, siger han til Ekstra Bladet.

Heller ikke selvom Naser Khader i dag har offentliggjort et brev fra Fyns Politi, hvor det fremgår, at en række kvinder er blevet afhørt efter en anmeldelse mod K-politikeren for seksuelle krænkelser.

Ingen af kvinderne kunne bekræfte, det som anmelderen havde påstået om Khader – og derfor vurderer politiet anmeldelsen som grundløs.

Det får nu Khader til at så tvivl om Marzouks intelligens og evner som komiker.

Så selvom K-politikeren ifølge politiet ikke har begået noget strafbart, fortsætter krigen altså mellem Omar Marzouk og Naser Khader.

Du er en af dem, som har sagt og skrevet, at det var en offentlig kendt hemmelighed, at Naser Khader har begået overgreb. Hvad nu, overvejer du at give ham en undskyldning?

- For det første har jeg ikke anklaget ham for at begå seksuelle overgreb. Men som jeg også sagde til Ekstra Bladet sidste søndag, så har jeg jo ikke været til stede, når han har været sammen med de kvinder.

- Og så vil jeg stadig holde fast i min hovedanklage. Og det var derfor jeg delte det opslag til at starte med. Nemlig at Naser Khader misbruger sin magt som folketingspolitiker. Og begår overgreb på dem, som han ikke kan lide i den offentlige debat, siger Omar Marzouk.

Altså verbale overgreb?

- Ja. Men så får han også startet de her shitstorme - og så er der en masse mennesker, der hader en. Så begynder folk at skrive, når jeg sætter billetter til salg, at 'ham skal I ikke gå ind og se'. 'Han er jo danskerhader og alt sådan noget'. Khader bruger sin position som folketingspolitiker til at udøve karaktermord på de mennesker, som han er uenig med.

Nu skriver politiet jo, at de har afhørt en række kvinder. De kan ikke bekræfte det, som anmelderen er gået til politiet med. Begår du og andre ikke karaktermord på Naser Khader, når det så viser sig, at politianmeldelsen åbenbart har været grundløs?

- Nej. Sagerne var der jo lang tid før. Jeg aner jo ikke, hvem hende her kvinde er. Jeg ved jo ikke, om hende og Naser overhovedet har haft et forhold. Det er rigtig godt, at Naser er blevet 'frikendt' i den sag, hvis han ikke har gjort noget. Men jeg vil stadig kræve, at hans chef Søren Pape Poulsen tager stilling til det her. Fordi jeg er ikke den eneste, som har haft denne her oplevelse.

Der er vel ikke noget galt i at true med en retssag for injurier. Det er jo det skridt, man kan tage, hvis man bliver beskyldt for noget, som man opfatter som ærekrænkende?

- Jeg står i dag også stadig fuldstændig på mål for det, som jeg har sagt. Det får ikke mig til at ændre holdning.

Er du politianmeldt for injurier af Naser Khader?

- Jeg har ikke kunnet få et svar fra politiet på, hvad jeg er anmeldt for. Jeg er anmeldt til en eller anden mærkelig gruppe ude på Teglholmen, som tager sig af særlig farlig kriminalitet. Jeg har ikke set anmeldelsen endnu.

Men du fortryder ikke noget?

- Overhovedet ikke. Jeg fortryder det ikke.

- Så når du skriver - og har skrevet - at Khader har begået en stribe overgreb, så er det ikke nødvendigvis seksuelle overgreb, du tænker på?

- Nej. Det er jo ham, der har startet shitstormen med, at jeg påstod, at han havde begået seksuelle overgreb, siger Omar Marzouk.

Vi ses i retten

Naser Khader bekræfter, at han har politianmeldt både Omar Marzouk og den tidligere Enhedsliste-kandidat Asmaa Abdol-Hamid for injurier.

Han har kun en kort kommentar til, at Omar Marzouk fastholder beskyldningerne og intet fortryder.

- Omar Marzouk er ikke for klog, og han har aldrig været sjov. Vi ses i retten, siger Khader.

Efter han i dag offentliggjorde brevet fra Fyns Politi, vil Khader nu undersøge mulighederne for at anmelde den kvinde, som ubegrundet har anmeldt ham til Fyns Politi for krænkelser mod flere andre kvinder.

- Min advokat vil tage fat i Fyns Politi i morgen og finde ud af, hvordan vi kommer videre retsligt, om det er dem, der skal tage initiativ til at anmelde den falske anmeldelse, eller om vi skal gøre det, lyder det fra Khader.

Kontaktede betjent på Facebook

Ekstra Bladet har talt med Hayat Faizi fra Kolding, som stod bag anmeldelsen. Hun ser med sindsro på truslen om at blive anmeldt for falsk anmeldelse.

- Han er retsordfører, men kender tydeligvis ikke lovgivningen, siger hun.

Hayat Faizi undrer sig over politiets afgørelse - og mener ikke, at efterforskningen og afhøringen af kvinderne har været grundig nok.

Hun fortæller, at anmeldelsen af Khader kom i stand, da hun sidste sommer skrev nogle oplysninger om Naser Khader på Messenger til politiassistent Elvir Abaz ved Fyns Politi.

Politibetjenten vurderede, ifølge Hayat Faiz, at oplysningerne var af en sådan karakter, at han måtte bringe dem videre i systemet.

Netop Elvir Abaz har haft flere tvister med Naser Khader og har i et Facebook-opslag kaldt K-politikeren for en 'elendig, forsmået og bitter tabermand'.

I december blev Elvir Abaz flyttet fra sin post i Fyns Politis forebyggelsesafdeling i Vollsmose til vagtcentralen i Odense, skriver DR.

I sidste uge afviste Khader overfor Ekstra Bladet, at han havde hørt fra politiet om en eventuel anmeldelse. Det skete først 5. februar, da politiet skrev, at efterforskningen var standset. Ifølge brevet, som han i dag har offentliggjort, har han heller ikke været afhørt i sagen, da anmeldelsen ifølge alle de afhørte kvinder var grundløs.

Opdateret med kommentar fra Hayat Faizi.