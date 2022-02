Masseflugt fra DF: Nu reagerer Messerschmidt

Messerschmidt kalder det 'trist' at fire folketingsmedlemmer forlader DF uden at overlade pladsen til andre fra partiet

Morten Messerschmidt reagerer nu på nyheden om, at fire folketingsmedlemmer har valgt at forlade Dansk Folkeparti.

Det drejer sig om Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted og Lise Bech.

- Det kommer ikke til på nogen måde at standse min kamp for at få Dansk Folkeparti tilbage på sporet, siger Morten Messerschmidt til DR om de fire folketingsmedlemmers exit fra Dansk Folkeparti.

- Det er trist, at man efter en måned træffer den beslutning. Og så endda uden at overlade pladsen til andre fra Dansk Folkeparti, fortsætter han med henvisningen til, at de fire bliver løsgængere i Folketinget.

Ifølge DF-formanden er han overrasket:

- At de har valgt at træffe den beslutning, de har taget i dag, det kommer lidt bag på mig. Men det må jeg så tage til efterretning. Sådan er det, siger han til DR.

Smutter i protest

Folketingsmedlemmernes exit sker i protest mod Morten Messerschmidt.

Det fortæller Karina Adsbøl til Ekstra Bladet.

- Der er et rigtigt dårligt arbejdsmiljø. Vi har jo en gruppe, som aldrig nogensinde har været splittet, men nu er splittet til atomer.

- Jeg har tænkt meget over det. Hvornår er det gået så galt? siger Karina Adsbøl.

Hård kritik

Også Lise Bech retter kanonen mod Morten Messerschmidt.

- Jeg var allerede ved formandsvalget bekymret for, hvordan det ville ende. Jeg gav det en chance, men han taler om at samle partiet, men gør det modsatte.

- Han siger det, man gerne vil høre, men i sidste ende gør han det, der passer ham. Det er som en rygsæk, der bliver fyldt op, og den er nu overfyldt, siger Lise Bech.

