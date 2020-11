Massenedgravninger kunne være undgået: - Det er absurd

Havde myndighederne ikke haft så travlt med at aflive alle mink, kunne den 'pinlige, ærgerlige og beklagelige' situation ved Holstebro være undgået.

Minister ramt af møgsag efter fem dage: - Pinligt, ærgerligt, beklageligt

Her er døde mink blevet begravet for tæt på en sø, og kunne man have fordelt aflivingsprocessen over en længere periode, var det ikke nødvendigt med en massenedgravning.

Mink begravet for tæt på sø: 'Skal løses hurtigt'

Det oplyser Daka, der regner med at skulle destruere smitterisici ved tryksterilisering på cirka to tredjedele af aflivede mink i Danmark, til Ekstra Bladet.

'Kapaciteten er fyldt, men det er et kompliceret spørgsmål, da vi også håndterer og genanvender alle de andre døde dyr fra landbruget. Herunder f.eks. fugle med fugleinfluenza, så vores kapacitet til mink vil derfor variere. Hvis vi skulle have håndteret alle minkene i Danmark, ville det formentligt have taget til engang i februar,' skriver virksomheden.

Bliver ikke brændt Daka forbrænder ikke mink. Dette er en misforståelse. Når Daka modtager aflivede mink, foregår det således: 'Daka destruerer smitterisici ved tryksterilisering, hvilket er en varmebehandling under tryk med en temperatur på 133 grader i 20 minutter. Råvaren forarbejdes og genanvendes herefter som biodiesel til transportsektoren og biobrændsel til energiformål,' oplyser Daka til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Kan ikke modtage dem

Men nu står Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen med håret i postkassen.

For de nedgravede mink i Holstebro, der er for tætte på søen, eller popper op til overfladen efter nedgravning, som det også er sket i området, kan Daka ikke tage imod.

'De nedgravede mink vil Daka ikke kunne forarbejde pga. uundgåelig medfølgende kalk og sandholdigt jord, som vil ødelægge vores procesanlæg, og Daka har heller ikke udstyr til at forbrænde dem,' oplyser Daka til Ekstra Bladet.

Her bliver minkene kalket. Noget, der gør, at de ikke kan forarbejdes hos Daka. Foto: Casper Dalhoff

- Det er absurd

Situationen vækker hovedrysten hos Konservatives miljøordføre Egil Fabritius Hulgaard.

- Det illustrerer meget godt, hvordan det er gået for hurtigt, og hvordan beslutningerne er blevet truffet, uden at man har inddraget den nødvendige ekspertise, siger han til Ekstra Bladet.

- Blev du overrasket, da du så nyheden om, at de var blevet begravet for tæt på en sø?

- Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Det er absurd, og afstanden til søen var jo netop blevet indskærpet!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Konservatives miljøordføre Egil Fabritius Hulgaard. Foto: Pr

Tvivl om Cluster 5

Fødevareminister Rasmus Prehn beklagede tidligere på ugen i Ekstra Bladet, at det var gået så stærkt med at få skaffet minkene af vejen.

At det står skidt til, er miljøordfører Egil Fabritius Hulgaard enig i.

- Fordi man træffer de forhastede beslutninger, er man endt med nogle dårlige løsninger.

- Det var jo for folkesundhedens skyld, at de blev aflivet så hurtigt …

- Det er rigtig, at der var en spredning fra mink til menneske, men det akutte er i hvert fald til diskussion, siger han.

- Man vidste siden juli, at der var smitte i minkfarme. Kåre Mølbak har selv været ude og sige, at Cluster 5 (den muterede minkvirus, red.) har fået for meget opmærksomhed.

- Alt er gået for stærkt. Man har taget en beslutning om, at det skal ske nu, men den beslutning er ikke særlig god.

En billig omgang?

- Det er da lidt let at sige, at det er gået for stærkt. Er du enig?

- Det er klart, at man bliver beskyldt for at være bagklog, men vi blev jo ikke spurgt, lyder det fra miljøordfører Egil Fabritius Hulgaard.

- Hvad ville du have sagt, hvis du blev spurgt?

- Jeg ville have bedt om at se data for truslen mod vaccinen.

- Da den data kom frem, sagde både danske og udenlandske eksperter, at der ikke var bevis for, at der skulle ske noget her og nu med vaccinen. Der var ikke dokumentation for at truslen var akut, og efterfølgende har man jo ikke engang kunne finde den 'farlige' mutation i Nordjylland.

Fredag skal miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om nedgravning af de døde mink.

