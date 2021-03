Massetest to-go og isolation skal stoppe smitten i Vollsmose

For fjerde dag i træk er incidenstallet i Vollsmose steget, hvorfor borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) inviterede til pressemøde onsdag eftermiddag.

Ifølge Statens Serum Institut er incidenstallet - antal smittede pr. 100.000 indbyggere - tirsdag på 820 mod 776,6 mandag.

På pressemødet åbner Odense-borgmesteren op for, hvad de kan forvente i Vollsmose, og det skal være 'massetest to-go', som borgmesteren udtrykte det.

- Vi vil gerne lave massetest to-go. I stedet for, at beboerne skal møde ind til test, kan de blive testet ved opgangen, på gaden eller i lejligheden, siger Peter Rahbæk Juel.

- Der er kommet hul på bylden her i bydelen. Vi har lavet forholdsvis mange tests mandag og tirsdag. Men vi skal endnu højere op, så der er vores fokus. Vi vil gerne lave massetests, siger Peter Rahbæk Juel på pressemødet.

Isolationsproblemer

Beboerne skal testes i højere grad, hvorfor Odense Kommune stiller massetest to-go til rådighed, men også isolation har været et problem i bydelen.

- Vi har også udfordringer med isolation. Vi er derfor i dialog med boligforeningerne om at kunne bruge tomme lejligheder i området til isolation, så det virker mere overskueligt for beboerne.

- Det er de to konkrete tiltag, vi arbejder på at få sat i værk, siger Peter Rahbæk Juel, hvor han henviser til bedre isolation og flere tests.

Forkert sammenligning

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen fortæller på pressemødet, at en sammenligning mellem Odense Kommunes incidenstal og Vollsmoses ditto er som at blande pærer og bananer.

- Når én bliver smittet i Vollsmose, stiger incidenstallet med 11, mens incidenstallet stiger med 0,5 i Odense Kommune, hvis en bliver smittet, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Desuden skyldes smitten i bydelen ifølge Stefan Birkebjerg Andersen, at der er stor befolkningstæthed, hvilket er afgørende for at smitten er løbet løbsk. Og så skal kommunikationen blive bedre.

- Der er en række udfordringer med, at vi skal kunne kommunikere på mange forskellige sprog og på forskellige platforme, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

De seneste syv dage er 76 personer i bydelen, hvor der bor flere end 9000 mennesker, bekræftet smittet med covid-19.