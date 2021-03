Massivt pres på Kofod: Kaldt i afgørende samråd

Presset på regeringen intensiveres i sagen om de danske børn i syriske lejre.

Særligt er sigtekortet rettet mod udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fredag eftermiddag forklarer sig i Udenrigspolitisk Nævn.

Udenrigsministeren kan nemlig allerede begynde at forberede sig på igen at skulle skoleret for Folketinget. Sammen med forsvarsminister Trine Bramsen (S) er Kofod nemlig blevet kaldt i samråd af Enhedslisten.

Et samråd, der kan få altafgørende betydning for hans fremtid på posten.

Her skal Kofod - akkompagneret af forsvarsministeren - svare på, hvorfor afgørende oplysninger tilsyneladende er blevet tilbageholdt fra Folketinget om risikoen for, at børnene i de syriske lejre ender som terrorister, hvis de ikke hentes til Danmark.

Alvorligt

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste sidste år orienterede S-regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

- Det her er så alvorligt og så vigtigt, at både offentligheden og hele Folketinget skal have svar på, hvad der er op og ned. Vi skal vide, hvem der vidste hvad hvornår, og det må regeringen svare os på på det samråd. Denne her sag er langtfra slut, siger Enhedslistens udenrigsordfører, Rosa Lund, til Ekstra Bladet.