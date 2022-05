Mattias Tesfaye bliver justitsminister

Det bliver Mattias Tesfaye (S), der overtager posten som justitsminister fra Nick Hækkerup.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Tesfaye bestrider lige nu rollen som udlændinge- og integrationsminister, hvorfor beslutningen igangsætter en ministerrokade.

Nuværende indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) udnævnes således til udlændinge- og integrationsminister, og MF'er Christian Rabjerg Madsen (S) udnævnes til indenrigs- og boligminister.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer de nye ministre for dronningen klokken ti i dag.

Nick Hækkerup (S) skal nu være direktør i Bryggeriforeningen. Foto: Jens Dresling

Færdig i politik

Nick Hækkerup meldte søndag aften ud, at han stopper som justitsminister, fordi han hellere vil være direktør i Bryggeriforeningen.

Hans pludsellige exit fra posten er altså også et exit fra dansk politik.

Beslutningen giver panderynker hos flere politiske analytikere og kommentatorer, herunder Ekstra Bladets Joachim B. Olsen.

Han mener, at det - set udefra - både er 'mærkeligt' og et stort tab for Mette Frederiksen.