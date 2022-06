Mavesur Vermund: 'Det klæder ikke Inger'

Der lyder et stort velkommen tilbage til dansk politik til Inger Støjberg fra Nye Borgerliges formand Penille Vermund, der, selvom hun kun ønsker den nye partiformand det bedste, har bemærket et særligt ordvalg fra Støjberg i dag.

'Jeg er glad på Ingers vegne, at hun har besluttet sig for at komme tilbage til dansk politik, og jeg ønsker for hende, at hun skal lykkes med sit nye projekt.

Der skal ikke lyde ét ondt ord fra mig i den anledning. Inger er en god veninde, og jeg støttede hende personligt gennem hele forløbet, der endte med en dom ved Rigsretten for godt et halvt år siden,' skriver Pernille Vermund på sin blog.

Hold op med det, Inger

Hun har dog faktisk kritik med på vejen til sin slyngveninde. Og ét bestemt ord, som Inger Støjberg har taget i sin mund i dag, mener Pernille Vermund, er uklædeligt.

'Jeg havde dog ønsket, at Inger ville have været med til at kæmpe for en ny udlændingepolitik i stedet for den gamle.

Inger har også bebudet, at hun vil bygge sit partis politik på ’borgerlig snusfornuft’. Det er et godt udgangspunkt. Jeg håber så, at hun vil lægge Kristian Thulesen Dahls retorik fra sig og holde op med at kalde mig og Nye Borgerlige for ’ultraliberalister’, som hun lagde ud med i dag i et af sine interviews.

Det er bare et skældsord, som ikke tjener noget fornuftigt formål, og som Kristian Thulesen Dahl i årevis har forsøgt at klistre på mig og Nye Borgerlige. Det klæder ikke Inger at falde ned i den grav,' står der i blogindlægget.

Pernille Vermund er blevet mavesur over en kommentar fra veninden Inger Støjberg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Politisk uenige

Spekulationerne har været mange. Skulle Inger være en del af DF? Af Nye Borgerlige? Spekulationerne er nået frem til også Vermund, men hun forklarer nu, hvorfor det ifølge hendes egen udlægning ikke er sket.

'Mange har i det seneste år foreslået, at Inger skulle blive medlem af Nye Borgerlige. Sådan er det ikke gået – af én bestemt grund.

Vi er ikke tilstrækkeligt politisk enige til, at det ville være en god idé,' skriver hun.