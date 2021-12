- Mayonnaisen er ude af tuben

Kåre Mølbaks kommentar om 'et nyt Wuhan' gjorde det umuligt ikke at handle, siger erhvervsministeren

Kåre Mølbaks kommentar om, at Danmark kunne blive 'det nye Wuhan', gjorde det helt umuligt for regeringen ikke at handle forud for den totale aflivning af mink sidste år.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup, der fredag formiddag bliver afhørt i Minkkommissionen.

Han giver indtryk af, at der gik mere eller mindre panik i centraladministrationen, da man 2. november 2020 om aftenen fandt ud af, at den daværende SSI-chef havde sagt de berømte ord på et møde med minkavlere.

Nye sms'er genskabt fra Jensens sky

- Jeg blev orienteret af min departementschef om aftenen 2. november. Her får jeg at vide, at Kåre Mølbak har sagt, at Danmark kan blive 'det nye Wuhan', til minkerhvervet på et møde. Dermed er der en forventning hos Sundhedsministeriet om, at historien snart vil breake, siger Simon Kollerup under sin afhøring og beskriver det med en allegori fra køleskabet.

Mayonnaisen

- Eller sagt med andre ord: Det er mayonnaisen, der er ude af tuben. Og den kan ikke komme ind igen.

Simon Kollerup beskriver, at der i hans ministerium herefter kom et yderligere skrækscenarie ind - ud over de allerede kendte; at vaccinen ikke ville virke, og at en ny mutation kunne sprede sig ukontrolleret til mennesker.

- Så fra da af er der brug for handling. Det ikke at handle vil også være at handle. Danmarks internationale omdømme var på spil - og for mig som erhvervsminister var det et spørgsmål om dansk eksports indtjening til Danmark. På den måde bliver der lagt et nyt lag ind i overvejelserne, som ikke alene er af sundhedsmæssig og folkesundhedsmæssig karakter, siger Simon Kollerup.

Kollerup har også brugt sin afhøring som den tredje - i forlængelse af Statsministeriets stabschef, Martin Justesen, samt statsminister Mette Frederiksen - at undsige de håndskrevne noter, som Magnus Heunicke for to siden fremlagde i Minkkommissionen:

- Jeg vil sige det på den måde, at det er kortfattede noter, som ikke yder fuld retfærdighed til de indlæg, jeg kender. Så der har været en udvælgelse af, hvad sundhedsministeren har følt var relevant. Jeg kan ikke huske præcist, hvordan diskussionen udviklede sig på møder, siger Simon Kollerup om Magnus Heunickes noter af et ministermøde 3. november 2020 om formiddagen.

Kan ikke afvise pressemøde-sms'er