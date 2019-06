Med Bramsen i ministerbilen: Jeg kommer til at være der for min lille datter

Den nye forsvarsminister, Trine Bramsen, lægger vægt på, at et godt familieliv er forudsætningen for at være en god minister

- Jeg var derhjemme, telefonen ringede, og hoppede op, som jeg tror, man gør, når man får sådan et opkald, som man har håbet på ville komme.

Sådan lyder Trine Bramsens (S) sin reaktion, da hun onsdag aften modtog et opkald fra Mette Frederiksen, der kommer til at ændre hendes liv den kommende tid.

Her kunne statsministeren nemlig fortælle, at Bramsen skal være forsvarsminister i hendes regering.

- Ringede hun fra hemmeligt nummer?

- Det er en hemmelighed, siger Bramsen til Ekstra Bladet, da vi var med på hendes første tur i ministerbilen fra Statsministeriet til Amalienborg.

Nu bliver der ingen tid til sommerferie, røber socialdemokraten.

- Jeg tænker ikke, at jeg pakker kufferten og flyver til varmere himmelstrøg, lyder det fra Bramsen, der fortæller, hvad hun lægge vægt på som minister:

- Noget, der er vigtigt, hvis man vil være en god minister, er at have et godt familieliv. Der kommer jeg til at være der for min familie og min lille datter. Vi skal på stranden og gøre noget af det, som alle familier også gør. Og som jeg til enhver tid vil opfordre de ansatte i Forsvaret til at gøre.

