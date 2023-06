Med på hemmeligt topmøde: Barbara vækker opsigt igen

Statsministeriet kritiseres for at sende Barbara Bertelsen til sikkerheds-topmøde i København i weekenden

'Hope is not a strategy.'

Barbara Bertelsens udødelige ord fra mink-sagen får det mandag morgen til at løbe koldt ned ad ryggen på flere politikere efter et længe hemmeligholdt sikkerhedspolitisk topmøde i København i weekenden.

Statsministeriets departementschef var således lørdag med til et møde med en række embedsmænd om situationen i Ukraine, der fandt sted i Udenrigsministeriet i København.

Mødet faldt sammen med Wagner-gruppen og leder Jevgenij Prigozjins opsigtsvækkende march mod Moskva. Og det sammenfald får nu flere politikere til at advare om formen på mødet, herunder at landets øverstbefalende politiker, Mette Frederiksen (S), ikke var med.

Dybt kritisabel

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kalder Barbara Bertelsens deltagelse i mødet 'dybt kritisabel':

Annonce:

- Krigen i Ukraine og hele situationen omkring Rusland bør være førsteprioritet. Det er dybt kritisabelt, at statsministeren, der indtil for ganske nylig ville være generalsekretær i Nato, ikke sætter sig i spidsen for sådan et møde, siger Morten Messerschmidt til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er muligt, at hun mener, at Barbara Bertelsen kan gøre det lige så godt. Men det bidrager til et billede af en statsminister, der har tjekket ud - og øger ikke Danmarks troværdighed internationalt, siger partiformanden.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Blodprinsens skumle plan: Derfor eksploderer det

Barbara Bertelsen var Danmarks repræsentant ved det sikkerhedspolitiske topmøde, der var besøgt af en række højtstående embedsmænd fra andre stormagter. Der var dog umiddelbart ingen valgte politikere til mødet. Foto:

Barbara Bertelsen ses her i baggrunden efter mødet i Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet, lørdag. Foto: Martin Sylvest

Foto: Martin Sylvest

Også hos Nye Borgerlige er der kritik af seancen:

- Jeg synes nok, at det persongalleri, der stod for indsatsen under minksagen, havde en tendens til at overreagere. Og det kunne jeg godt være bekymret for også kunne ske, når vi er i en situation, hvor Wagner-gruppen samtidig var på vej til Moskva, siger udenrigsordfører fra Nye Borgerlige Kim Edberg Andersen og fortsætter:

- Jeg havde nok ønsket mig, at der var nogen med noget mere is i maven, som sad med til det møde fra Danmarks side.

Annonce:

Udenrigsordføreren er ikke bekymret for Barbara Bertelsens faglige niveau, men kritiserer, at regeringen sætter et møde op med sikkerhedspolitiske rådgivere uden deltagelse af valgte politikere:

- Som udgangspunkt har jeg ikke været verdens største fan af Barbara Bertelsen. Hun repræsenterer, at der er sket et skred mellem, hvad djøfferne laver, og hvad politikerne laver.

- Især synes jeg, det er problematisk, når vi diskuterer sikkerhedspolitik. Vi kan ikke holde op med at stemme på Barbara, hvis hun laver noget, vi ikke kan lide. Jeg tror nok, at Barbara kan løfte det. Men demokratisk er det et problem, siger Kim Edberg Andersen.

Også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører og formand for Folketingets Udenrigsudvalg, Lise Bech, langer ud efter mødeformen:

- Nogle af os føler det måske lidt som en rød klud efter mink-sagen; og så står hun der og soler sig. Jeg håber dog, at hun også har lært noget af mink-skandalen. Jeg håber, hun har lært at tælle til ti, siger Lise Bech og fortsætter:

Annonce:

- Danmark burde stille med politikere. Altså, hvad skal vi med os politikere, hvis det er embedsmænd, der styrer det hele?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En række embedsmænd

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyjs, stabschef, Andrij Jermak, bekræftede topmødet på Twitter søndag:

'Under konsultationerne har vi endnu en gang orienteret vores internationale partnere i detaljer om præsident Zelenskyjs fredsplan,' skrev Jermak.

Ifølge stabschefen bestod deltagerne af nationale sikkerhedsrådgivere og politiske rådgivere fra blandt andet USA, Brasilien, Kina, Indien og Sydafrika.

Mediet Financial Times havde på baggrund af unavngivne kilder erfaret, at det var embedsmænd fra fremtrædende lande, der endnu ikke har fordømt Ruslands invasion, som ville deltage i mødet. Det gjaldt blandt andet Indien og Sydafrika.

Statsministeriet beskriver mandag over for Ekstra Bladet mødet som et planlagt møde med embedsmænd. Der var ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke valgte politikere med.

Annonce:

'Embedsmænd (nationale sikkerhedsrådgivere og politiske direktører, red.) fra Ukraine, G7 plus EU og en udvalgt gruppe af bredt repræsenterede lande mødtes i København den 24. juni.'

'Formålet med mødet var udveksling af synspunkter og en generel drøftelse af en mulig vej frem for en fredsproces,' lyder det fra Statsministeriet.

Ekstra Bladet har også bedt om en kommentar fra Barbara Bertelsen. Hun har ikke svaret på vores henvendelse.